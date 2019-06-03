Краевые власти отказались реализовывать представленный проект метро в Красноярске

Проект метрополитена, представленный компанией «Красноярский Трест Инженерно-Строительных Изысканий» совместно с китайскими разработчиками «Poly Changda», реализовывать в Красноярске не будут. В региональном Минтрансе заявили, что «такая концепция абсолютно не подходит» городу.

«Важно подчеркнуть, что представленная концепция никак не учитывает условия существующей застройки и геологические особенности местности. Например, она предполагает снос жилых домов в центре или строительство путепровода на ул. Аэровокзальной. Полагаем, вы согласитесь, что мы не можем строить метро в ущерб жителям», - пояснили в краевом правительстве.

Сейчас министерство транспорта готовит конкурс, по итогам которого будет определен проектировщик метрополитена, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на официальную страницу ведомства в «Фэйсбуке».

Напомним, что компания «Красноярский Трест Инженерно-Строительных Изысканий» совместно с «Poly Changda» предлагали увеличить количество станций для метро в Красноярске с 6 до 9, а также построить метромост. В проекте были учтены самые современные технологии, а подвижной состав получит возможность беспилотного управления. Выполнить проект предлагается за 48 млрд рублей.

фото: «КрасноярскТИСИЗ»