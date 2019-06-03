3 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жара вернется в Красноярск в середине недели

Главная Общество
Красноярск
08:42 3 Июня 2019
тепло, лето, погода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Начало недели в Красноярске будет прохладным и пасмурным. В понедельник, 3 июня, в городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 2-7м/с, днем порывы до 12м/с. Минувшей ночью температура местами опускалась до -1°С, днем воздух прогреется до +17…+19°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

Во вторник, 4 июня, в темное время суток похолодает до +7°С, днем воздух прогреется до +21°С, возможен небольшой дождь.

В среду, 5 июня, ночные температуры повысятся до +10°С, днем потеплеет до +24°С, осадков не ожидается.

В четверг, 6 июня, ночью термометры покажут +11°С, в светлое время суток около +26°С. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Максимальной отметки термометры достигнут в пятницу, 7 июня. Ночью в Красноярске ожидается около +13°С, днем +27°С. По предварительным данным, такая погода сохранится и в выходные.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Краевые власти отказались реализовывать представленный проект метро в Красноярске

Краевые власти отказались реализовывать представленный проект метро в Красноярске

3 Июня 2019 г.
В правительстве считают, что «такая концепция абсолютно не подходит Красноярску»
Новости Красноярска: Аэропорты Красноярска и Норильска получили имена

Аэропорты Красноярска и Норильска получили имена

1 Июня 2019 г.
Издан указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством»
Новости Красноярска: Красноярцам впервые показали макеты будущего метро

Красноярцам впервые показали макеты будущего метро

31 Мая 2019 г.
Проект презентовали в министерстве транспорта РФ
Новости Красноярска: В природном парке «Ергаки» построят центр для туристов и альпинистов

В природном парке «Ергаки» построят центр для туристов и альпинистов

31 Мая 2019 г.
Его возведут на деньги инвестора
Новости Красноярска: В Красноярске задержали «злостных» граффитистов

В Красноярске задержали «злостных» граффитистов

31 Мая 2019 г.
Они изрисовали более 100 зданий
Новости Красноярска: Главный ачинский собор реставрируют с помощью космических технологий

Главный ачинский собор реставрируют с помощью космических технологий

31 Мая 2019 г.
Используется специальное напыление нитрита титана
Новости компаний
31/05
Более 1500 предпринимателей Красноярского края и Хакасии стали участниками бизнес-форума «Свое дело»
29/05
Студент Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял 3 место на национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
29/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2019
28/05
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке от 0,3 до 0,6%
27/05
Красноярская ТЭЦ-1 победила в профессиональных соревнованиях энергетиков Сибири
24/05
Красноярцы оплатили банковскими картами проезд в муниципальном транспорте на сумму 1 миллион рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские школьницы запатентовали складной бумажный стакан

Красноярские школьницы запатентовали складной бумажный стакан

31 Мая 2019 г.
Таким образом они предлагают ограничить использование пластика
Новости Красноярска: У трассы в Красноярском крае заметили трех медвежат

У трассы в Красноярском крае заметили трех медвежат

29 Мая 2019 г.
Медведица так и не показалась
Новости Красноярска: Ваня Барабан стал талисманом Красноярской краевой филармонии

Ваня Барабан стал талисманом Красноярской краевой филармонии

1 Июня 2019 г.
У музыкального учреждения появился маскот
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356