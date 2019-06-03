Жара вернется в Красноярск в середине недели

Начало недели в Красноярске будет прохладным и пасмурным. В понедельник, 3 июня, в городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 2-7м/с, днем порывы до 12м/с. Минувшей ночью температура местами опускалась до -1°С, днем воздух прогреется до +17…+19°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

Во вторник, 4 июня, в темное время суток похолодает до +7°С, днем воздух прогреется до +21°С, возможен небольшой дождь.

В среду, 5 июня, ночные температуры повысятся до +10°С, днем потеплеет до +24°С, осадков не ожидается.

В четверг, 6 июня, ночью термометры покажут +11°С, в светлое время суток около +26°С. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Максимальной отметки термометры достигнут в пятницу, 7 июня. Ночью в Красноярске ожидается около +13°С, днем +27°С. По предварительным данным, такая погода сохранится и в выходные.