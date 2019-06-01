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Аэропорты Красноярска и Норильска получили имена

Главная Общество
Красноярск
11:41 1 Июня 2019
аэропорт, название, указ
Автор: Sibnovosti.ru
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Аэропорты Красноярска и Норильска изменили названия. Они вошли в число 44 аэропортов страны, которым присвоены имена великих людей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Президентский указ №246 «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», был опубликован вчера.

«Присвоить… международному аэропорту Красноярск – имя Д. А. Хворостовского», - говорится в документе.

Напомним, великий российский оперный певец, родившийся в Красноярске, скончался в ноябре 2017 года. Его прах захоронен в родном городе в сквере около Сибирского института искусств. В августе 2018-го совершил первый рейс самолет «Аэрофлота», также названный в его честь.

В этом году международный аэропорт Красноярска уже менял название. В марте из него убрали слово «Емельяново».

Согласно президентскому указу, аэропорт Норильска Алыкель получил имя исследователя Арктики, доктора геолого-минералогических наук Николая Урванцева. В начале 20-х годов прошлого века его экспедиция открыла на Таймыре месторождение медно-никелевых руд. Прах ученого, скончавшегося в 1985 году, захоронен в Норильске.

Фото: сайт международного аэропорта Красноярск

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