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Красноярцам впервые показали макеты будущего метро

Главная Общество
Красноярск
16:40 31 Мая 2019
общество, красноярск, метро
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «КрасноярскТИСИЗ» показала, как будут выглядеть наземные и подземные станции метро в Красноярске. Проектировщики уже представили макеты в краевом министерстве транспорта. 

Метро, как и сами станции, предложили оформить в светлых тонах — холл и площади для посадки в поезда будут бежевыми с красными вставками. «Синюю ветку» хотят сделать серой, установив в центре голубые колонны. 

Вход в станции также оформят по-разному. Например, пункт под названием «Октябрьская» внешне напоминает огромный свернутый пергамент, а станция «Красный Яр» — несколько соединенных между собой квадратов. 

Напомним, ранее проектировщики предлагали увеличить количество станций для метро в Красноярске с 6 до 9, а также построить метромост. В проекте учтены самые современные технологии, а подвижной состав получит возможность беспилотного управления. Выполнить проект предлагается за 48 млрд рублей.

Красноярцам впервые показали макеты будущего метро

Красноярцам впервые показали макеты будущего метро

Красноярцам впервые показали макеты будущего метро

Красноярцам впервые показали макеты будущего метро
Фото: «КрасноярскТИСИЗ»

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