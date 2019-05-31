Красноярцам впервые показали макеты будущего метро

Компания «КрасноярскТИСИЗ» показала, как будут выглядеть наземные и подземные станции метро в Красноярске. Проектировщики уже представили макеты в краевом министерстве транспорта.

Метро, как и сами станции, предложили оформить в светлых тонах — холл и площади для посадки в поезда будут бежевыми с красными вставками. «Синюю ветку» хотят сделать серой, установив в центре голубые колонны.

Вход в станции также оформят по-разному. Например, пункт под названием «Октябрьская» внешне напоминает огромный свернутый пергамент, а станция «Красный Яр» — несколько соединенных между собой квадратов.

Напомним, ранее проектировщики предлагали увеличить количество станций для метро в Красноярске с 6 до 9, а также построить метромост. В проекте учтены самые современные технологии, а подвижной состав получит возможность беспилотного управления. Выполнить проект предлагается за 48 млрд рублей.