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В природном парке «Ергаки» построят центр для туристов и альпинистов

Главная Общество
Красноярск
15:30 31 Мая 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня, 31 мая, члены комитета по образованию, культуре и спорту краевого парламента обсудили строительство туристического центра в природном парке «Ергаки», сообщает пресс-служба Заксобрания. 

Новый центр будет представлять собой альпинистско-туристический лагерь. Его расположат в центральной части природного парка, на правом берегу реки Нижняя Буйба. В центре хотят обучать альпинистов, помогать спортсменам совершенствовать спортивные навыки, а также проводить сборы и тренировки. Площадь участка под лагерь — 5,6 га. 

По словам заместителя главы Ермаковского района Сергея Абрамова, власти искали инвестора больше года. Столько же велись переговоры с бизнесменом. 

«Теперь инвестор готов за свой счет провести экспертизу и актуализировать проект по строительству туристического центра, в состав которого войдет и альпинистский лагерь. Ориентировочная стоимость проекта — порядка 820 млн рублей, срок реализации — 8-10 лет», — рассказали депутаты. 

Председатель комитета ЗС Людмила Магомедова уточнила, что центр позволит организовать для жителей удаленной территории края более 50-ти новых рабочих мест.

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