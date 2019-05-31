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В Красноярске задержали «злостных» граффитистов

Главная Общество
Красноярск
14:30 31 Мая 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске полицейские задержали трех граффитистов, которые изрисовали более сотни зданий в краевом центре. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

Арестовать злостных райтеров удалось после звонка очевидцев. Они сообщили в дежурную часть, что неизвестные прямо в центре города разрисовали бордюры и фасады зданий. Во время проверки правоохранителям удалось установить личности граффитистов.  

Одного из них суд Центрального района приговорил к семи суткам ареста за мелкое хулиганство. 

«В отношении еще двух злоумышленников продолжается административное производство, материалы будут направлены в суд для принятия решения», — рассказали в ведомстве. 

Не исключено, что граффитисты отделаются штрафом или общественными работами. 

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