В Красноярске задержали «злостных» граффитистов

В Красноярске полицейские задержали трех граффитистов, которые изрисовали более сотни зданий в краевом центре. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Арестовать злостных райтеров удалось после звонка очевидцев. Они сообщили в дежурную часть, что неизвестные прямо в центре города разрисовали бордюры и фасады зданий. Во время проверки правоохранителям удалось установить личности граффитистов.

Одного из них суд Центрального района приговорил к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.

«В отношении еще двух злоумышленников продолжается административное производство, материалы будут направлены в суд для принятия решения», — рассказали в ведомстве.

Не исключено, что граффитисты отделаются штрафом или общественными работами.