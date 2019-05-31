Главный ачинский собор реставрируют с помощью космических технологий

В Ачинске проходит реставрация Казанского собора. Сейчас строители занимаются сборкой каркаса малых куполов. Впереди у специалистов самая кропотливая работа — сборка главной полукруглой конструкции.

Всего на вершину собора поставят четыре купола по пять метров в диаметре. Основной будет еще крупнее — 11 метров.

Объекты покрасят с помощью комических технологий. Эксперты для этого используют специальное напыление нитрата титана. В космической отрасли из титановых сплавов изготавливают баки для хранения кислорода и водорода. Титан устойчив к коррозии и даже к морской воде. Так что новым куполам будут не страшны ни ветер, ни снег, ни дождь. Со временем покрытие не потеряет своего блеска.

В реконструкции куполов и кровли собор нуждался давно. Почти два года назад ураган сорвал часть обшивки с центрального купола. Дыру в нем закрыли, но протечки были регулярно. Начала страдать старинная фреска.

«Церковь во времена большевиков использовалась не по назначению. В 30-е годы в ней хранилось зерно. Были выбиты окна, и это тоже пагубно сказалось на самой кирпичной кладке, на фресках, которые были внутри. Но здание уцелело», — сказала Людмила Голикова, сотрудница музейной библиотеки.

Отметим, что Казанскому собору в Ачинске почти 200 лет. Он является архитектурным памятником федерального значения.