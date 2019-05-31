В День защиты детей в Красноярске состоятся карнавал, праздник на набережной и салют

В субботу, 1 июня, в Красноярске отметят День защиты детей. В 10:00 в спорткомплексе «Сопка» стартуют соревнования «Карапузы, на старт» для самых маленьких. Принять участие смогут лишь те, кто заранее прошел регистрацию.

В полдень на проспекте Мира начнется традиционный детский карнавал. Колонна проследует до Театральной площади. В связи с этим придется перекрывать проспект и центральные улицы. Проспект будет перекрыт на участке от ул. Горького до ул. Вейнбаума с 8:00 до 15:00. Улицу Карла Маркса закроют на отрезке от ул. Кирова до ул. Вейнбаума за 20 минут до начала прохождения колонны.

В 13:00 на набережной Енисея начнется большой праздник «Берег детства – Фэнтези град». Детей и их родителей примут пять вымышленных улиц.

Завершится день в 22:45 праздничным фейерверком. В этом году его запустят с баржи на Енисее около Коммунального моста.

Отметим, что 1 июня в Красноярске дадут официальный старт празднованию Дня города. В этом году чреда праздничных мероприятий растянется на 12 дней. Ранее Sibnovosti.ru представили подробную программу.