31 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В День защиты детей в Красноярске состоятся карнавал, праздник на набережной и салют

Главная Общество
Красноярск
11:00 31 Мая 2019
праздник, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В субботу, 1 июня, в Красноярске отметят День защиты детей. В 10:00 в спорткомплексе «Сопка» стартуют соревнования «Карапузы, на старт» для самых маленьких. Принять участие смогут лишь те, кто заранее прошел регистрацию.

В полдень на проспекте Мира начнется традиционный детский карнавал. Колонна проследует до Театральной площади. В связи с этим придется перекрывать проспект и центральные улицы. Проспект будет перекрыт на участке от ул. Горького до ул. Вейнбаума с 8:00 до 15:00. Улицу Карла Маркса закроют на отрезке от ул. Кирова до ул. Вейнбаума за 20 минут до начала прохождения колонны.

В 13:00 на набережной Енисея начнется большой праздник «Берег детства – Фэнтези град». Детей и их родителей примут пять вымышленных улиц.

Завершится день в 22:45 праздничным фейерверком. В этом году его запустят с баржи на Енисее около Коммунального моста.

Отметим, что 1 июня в Красноярске дадут официальный старт празднованию Дня города. В этом году чреда праздничных мероприятий растянется на 12 дней. Ранее Sibnovosti.ru представили подробную программу.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам впервые показали макеты будущего метро

Красноярцам впервые показали макеты будущего метро

31 Мая 2019 г.
Проект презентовали в министерстве транспорта РФ
Новости Красноярска: В природном парке «Ергаки» построят центр для туристов и альпинистов

В природном парке «Ергаки» построят центр для туристов и альпинистов

31 Мая 2019 г.
Его возведут на деньги инвестора
Новости Красноярска: В Красноярске задержали «злостных» граффитистов

В Красноярске задержали «злостных» граффитистов

31 Мая 2019 г.
Они изрисовали более 100 зданий
Новости Красноярска: Главный ачинский собор реставрируют с помощью космических технологий

Главный ачинский собор реставрируют с помощью космических технологий

31 Мая 2019 г.
Используется специальное напыление нитрита титана
Новости Красноярска: Лето в Красноярске начнется с резкого похолодания

Лето в Красноярске начнется с резкого похолодания

31 Мая 2019 г.
Дневные температуры опустятся до +15°С
Новости Красноярска: Парковку на проспекте Мира в Красноярске сделают платной

Парковку на проспекте Мира в Красноярске сделают платной

31 Мая 2019 г.
Стоимость стоянки составит 30 рублей в час
Новости компаний
31/05
Более 1500 предпринимателей Красноярского края и Хакасии стали участниками бизнес-форума «Свое дело»
29/05
Студент Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял 3 место на национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
29/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2019
28/05
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке от 0,3 до 0,6%
27/05
Красноярская ТЭЦ-1 победила в профессиональных соревнованиях энергетиков Сибири
24/05
Красноярцы оплатили банковскими картами проезд в муниципальном транспорте на сумму 1 миллион рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Столбах активизировались гадюки и щитомордники

На Столбах активизировались гадюки и щитомордники

27 Мая 2019 г.
Змеи могут укусить туристов
Новости Красноярска: В Хакасии нашли тела красноярских туристов

В Хакасии нашли тела красноярских туристов

26 Мая 2019 г.
Всего в пропавшей группе было четыре человека
Новости Красноярска: Суд огласил приговор бывшему красноярскому депутату Аркадию Волкову

Суд огласил приговор бывшему красноярскому депутату Аркадию Волкову

30 Мая 2019 г.
Его приговорили к семи годам тюрьмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356