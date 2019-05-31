Лето в Красноярске начнется с резкого похолодания

Первые выходные лета в Красноярске будут прохладными и пасмурными. По данным Среднесибирского УГМС, резкое похолодание на смену 27-градусной жаре в город принесет ветер. В пятницу, 31 мая, в краевом центре ожидаются порывы западного ветра до 18 м/с. Будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем столбик термометра не поднимется выше отметки +15…+17°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В центральных и южных районах региона в пятницу местами грозы, град, порывы западного ветра 15-20м/с, в южных районах скорость ветра достигнет 23-25м/с, местами сильные дожди.

В ночь на субботу, 1 июня, температура в Красноярске опустится до +6°С. В пригороде возможны заморозки до -2°С. Днем воздух в краевом центре прогреется до +15°С, осадки сохранятся. В воскресенье, 2 июня, ночью около +5°С, днем +16°С, дождь.