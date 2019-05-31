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Парковку на проспекте Мира в Красноярске сделают платной

Главная Общество
Красноярск
08:30 31 Мая 2019
парковка, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Городские власти намерены сделать платной парковку в крайней правой полосе проспекта Мира. Места под платную стоянку планируют обозначить специальными сигнальными столбиками, либо другим способом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Платить за место водителям придется после того, как проектом платных парковок займется мэрия. Соглашение с нынешним оператором и инвестором создания платных парковок в центре - компанией «Инфоком» - истекает в декабре, и продлять его власти не планируют. Отвечать за платные парковки будет муниципальное учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

«У нас проспект Мира был запрещен для парковки транспорта, сейчас мы разрешили – и это потенциальные места для развития проекта платных парковок. На Мира мы планируем сделать платные парковки», – обозначил первоочередные задачи первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов.

При этом городские власти признают, что полностью запаркованная автомобилями магистраль станет неудобной для водителей.

«Да, проспект Мира будет неудобным для движения автомобилей, но будет удобным для жителей, для тех, кто прогуливается, отдыхает. А транзит пусть идет по другим улицам – у нас сейчас для этого удобными стали улицы Дубровинского, Республики, Лебедевой, Брянская», - резюмировал Владислав Логинов.

Вице-мэр добавил, что власти пока не планируют менять стоимость платной парковки в центре города – она составляет 30 рублей в час.

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