28 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж в Лондоне

Главная Общество
Красноярск
09:03 28 Мая 2019
общество, красноярск, светская жизнь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Беременная дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария вышла замуж в Лондоне. Девушка и ее жених расписались и отменили торжество в семейном кругу, пишет журнал StarHit. Избранником Марии стал фотограф португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Маркс. 

Как сообщает издание, Мария Хворостовская является неродной дочерью оперного певца. Артист был женат дважды — будучи в первом браке с балериной Светланой Ивановой он удочерил ее ребенка и дал девочке свою фамилию.

В семье Дмитрия Хворостовского никогда не было разногласий — все дети дружны и общаются между собой. На церемонии бракосочетания также присутствовала вторая супруга певца Флоранс. 

«Спасибо за то, что пригласили на вашу свадьбу. Это была прекрасная церемония. Я знаю, что твоя мама наблюдает за тобой и чувствует себя такой счастливой и гордится тобой! Я знаю, что Дима был бы счастлив увидеть нас всех вместе», — написала в Instagram Флоранс. 

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне в возрасте 55 лет от тяжелой болезни. Всемирно известный баритон завещал после кремации разделить прах на две части. Одну из них захоронить в Москве, что и было сделано 28 ноября 2017 года на Новодевичьем кладбище. А вторую привезти на родину — в Красноярск. В краевом центре в честь Хворостовского назвали Театр оперы и балета. Кроме того, его имя носит детская музыкальная школа №4 и Институт искусств. Также красноярцы проголосовали за присвоение имени Хворостовского аэропорту.

Фото: mariahvo / Instagram

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На спуске с Октябрьского моста к острову Татышев установили пандусы

На спуске с Октябрьского моста к острову Татышев установили пандусы

28 Мая 2019 г.
Маломобильные красноярцы раньше не могли спуститься с остановки
Новости Красноярска: Голубые ели в центре Красноярска тестируют на жизнеспособность

Голубые ели в центре Красноярска тестируют на жизнеспособность

28 Мая 2019 г.
Деревья плохо пережили зиму
Новости Красноярска: В Красноярске перекроют проспект Мира и центральные улицы ради детского карнавала

В Красноярске перекроют проспект Мира и центральные улицы ради детского карнавала

28 Мая 2019 г.
Ограничение будет действовать с пятницы, 31 мая
Новости Красноярска: «Забег за мусором 2.0»: красноярцы собрали 8 тонн отходов за три часа

«Забег за мусором 2.0»: красноярцы собрали 8 тонн отходов за три часа

27 Мая 2019 г.
В краевом центре прошла экологическая акция
Новости Красноярска: Красноярцам показали эскизы новых арт-объектов

Красноярцам показали эскизы новых арт-объектов

27 Мая 2019 г.
Их установят в городских парках и скверах
Новости Красноярска: На Столбах активизировались гадюки и щитомордники

На Столбах активизировались гадюки и щитомордники

27 Мая 2019 г.
Змеи могут укусить туристов
Новости компаний
28/05
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке от 0,3 до 0,6%
27/05
Красноярская ТЭЦ-1 победила в профессиональных соревнованиях энергетиков Сибири
24/05
Красноярцы оплатили банковскими картами проезд в муниципальном транспорте на сумму 1 миллион рублей
23/05
Выпускники ФМШ СФУ открыли череду последних звонков
23/05
Комбинат «Волна» готов к «высокому» строительному сезону
23/05
СГК восстанавливает красноярские дворы после ремонта теплосетей
21/05
«КрасКом» берет всего 24 часа на отключение холодной воды в Советском районе для подготовки к следующей зиме водозабора о. Татышева
21/05
Районный депутат незаконно потреблял электроэнергию
21/05
Бежим вместе! «Зеленый марафон» Сбербанка приглашает участников
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске закроют опасный поворот с Брянской в центр города

В Красноярске закроют опасный поворот с Брянской в центр города

25 Мая 2019 г.
На участке зарегистрировано большое количество ДТП
Новости Красноярска: Дети погибли на пожаре в Шарыповском районе края

Дети погибли на пожаре в Шарыповском районе края

26 Мая 2019 г.
Сгорел частный дом в деревне Скворцово
Новости Красноярска: Красноярские хирурги спасли пенсионера с разрывом аорты

Красноярские хирурги спасли пенсионера с разрывом аорты

24 Мая 2019 г.
Мужчина жаловался на боль в животе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356