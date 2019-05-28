Дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж в Лондоне

Беременная дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария вышла замуж в Лондоне. Девушка и ее жених расписались и отменили торжество в семейном кругу, пишет журнал StarHit. Избранником Марии стал фотограф португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Маркс.

Как сообщает издание, Мария Хворостовская является неродной дочерью оперного певца. Артист был женат дважды — будучи в первом браке с балериной Светланой Ивановой он удочерил ее ребенка и дал девочке свою фамилию.

В семье Дмитрия Хворостовского никогда не было разногласий — все дети дружны и общаются между собой. На церемонии бракосочетания также присутствовала вторая супруга певца Флоранс.

«Спасибо за то, что пригласили на вашу свадьбу. Это была прекрасная церемония. Я знаю, что твоя мама наблюдает за тобой и чувствует себя такой счастливой и гордится тобой! Я знаю, что Дима был бы счастлив увидеть нас всех вместе», — написала в Instagram Флоранс.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне в возрасте 55 лет от тяжелой болезни. Всемирно известный баритон завещал после кремации разделить прах на две части. Одну из них захоронить в Москве, что и было сделано 28 ноября 2017 года на Новодевичьем кладбище. А вторую привезти на родину — в Красноярск. В краевом центре в честь Хворостовского назвали Театр оперы и балета. Кроме того, его имя носит детская музыкальная школа №4 и Институт искусств. Также красноярцы проголосовали за присвоение имени Хворостовского аэропорту.

Фото: mariahvo / Instagram