На спуске с Октябрьского моста к острову Татышев установили пандусы

В восточной части острова Татышев со стороны Октябрьского моста установили пандусы. Теперь у маломобильных красноярцев и мам с колясками появилась возможность спуститься с автобусной остановки. Металлические конструкции оборудовали ко второму городскому социальному фестивалю «Город равных – строим вместе!», который состоялся в субботу. Пандусы установлены у автобусных остановок по двум сторонам моста, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, в прошлом году на противоположной стороне острова был смонтирован лифт. На нем можно подняться с набережной на вантовый мост. Лифт оборудовали для маломобильных граждан и мам с колясками, однако его удобство оценили и велосипедисты. Грузоподъемность лифта позволяет одновременно перевозить 21 человека.