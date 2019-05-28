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Голубые ели в центре Красноярска тестируют на жизнеспособность

Главная Общество
Красноярск
09:31 28 Мая 2019
красноярск, лес, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты из центра защиты леса обследуют голубые ели в центре Красноярска. Деревья у здания краевого правительства на проспекте Мира плохо пережили зиму: из-за резких перепадов температур некоторые хвойные засохли. Чтобы понять, удастся ли выходить полувековые ели, специалисты взяли образцы хвои и побегов для химического анализа в лаборатории, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Эти ели у нас под строгим наблюдением. Проблемы со здоровьем мы увидели еще в 2017 году. Тогда мы привлекли специализированную организацию – центр защиты леса Красноярского края. Специалисты брали анализы, использовали томографы и резиографы, обследовали деревья и дали нам заключение. По тем данным было ясно, что деревья жизнеспособны. Мы выполняли все указания: дождевали, подкармливали, поливали усиленно, делали все возможное, чтобы вернуть им здоровье», – цитирует пресс-служба краевого правительства агронома МП «УЗС» Наталью Ковальчук.

Новый анализ займет около двух недель. На основе полученных данных специалисты выдадут заключение о жизнеспособности деревьев и озвучат рекомендации по уходу.

Всего у здания краевого правительства высажено 54 голубые ели. В природе эти деревья доживают до 200 лет. На проспекте Мира их стали высаживать с 50-х годов прошлого века.

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