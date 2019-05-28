В Красноярске перекроют проспект Мира и центральные улицы ради детского карнавала

Для проведения традиционного детского карнавала в Красноярске перекроют несколько центральных улиц. Ограничение будет действовать с пятницы, 31 мая, предупредили в мэрии.

С 7 утра до 22:00 субботы, 1 июня, движение ограничат на участке ул. Бограда от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона, а также по проезду от ул. Перенсона до здания № 94 по ул. Урицкого.

В субботу, 1 июня, с 8:00 до 15:00 закроют проезд по пр. Мира на участке от ул. Горького до ул. Вейнбаума, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также ограничения будут действовать по проезду вдоль зданий РЖД и краевой научной библиотеки, а также в переулке Ряузовский, на участке ул. Перенсона от ул. Ленина до ул. Дубровинского. Улицу Карла Маркса закроют на отрезке от ул. Кирова до ул. Вейнбаума за 20 минут до начала прохождения колонны. Ограничения на ул. Диктатуры Пролетариата и участке ул. Кирова будут действовать с 9:00 до 15:00.

Парковка на площади Революции будет закрыта с вечера пятницы до 15:00 субботы.