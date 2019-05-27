Красноярская ТЭЦ-1 победила в профессиональных соревнованиях энергетиков Сибири

24 мая в Красноярске состоялось торжественное закрытие VII корпоративных соревнований оперативного персонала теплоэлектростанций (ТЭС) СГК с поперечными связями. В течение недели звание победителей оспаривали 16 команд из Красноярского, Алтайского краев, республик Тыва и Хакасия, Кузбасса и Новосибирской области.

«Золото» седьмых корпоративных соревнований СГК завоевала команда Красноярской ТЭЦ-1, подтвердив результат 2017 года: тогда первая красноярская теплоэлектроцентраль тоже заняла первое место. Второй результат — у Красноярской ТЭЦ-2 (так же, как и два года назад). Команда Ново-Кемеровской ТЭЦ — снова бронзовый призер состязаний.

Оперативные бригады ТЭС, от профессионализма которых зависит надежность энергоснабжения сибирских городов, проходили семь этапов. На компьютерных тренажерах решали тесты по нормативно-технической документации (НТД), запускали тепловое оборудование, выполняли переключения и устраняли аварийную ситуацию, вели водно-химический режим и эксплуатировали системы автоматического управления и контроля станции. Два этапа имитировали реальные форс-мажорные ситуации: теплоэнергетики показывали готовность тушить загорание оборудования и оказывать первую помощь пострадавшим.

В рамках третьего, теплового этапа участники впервые выполняли дополнительные задания.

«Это были аварийные ситуации. Конкретно у нас — разрыв маслопровода турбины. Защита не сработала, мне пришлось самому отключать агрегат. Дальше вместе с начальником смены котлотурбинного цеха разбирались, почему возникла неисправность, как ее устранить. По времени чуть-чуть не уложились, но не остановили станцию», — рассказал Сергей Маслов, машинист паровых турбин Канской ТЭЦ.

Как отметил главный судья соревнований, консультант НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС» Александр Дубровин, остальным двенадцати командам можно смело присуждать четвертое место: высокий профессионализм показали все.

Судья этапов проверки знаний НТД и компетенций специалистов химических цехов, инженер кафедры «Теоретические основы теплотехники НИУ МЭИ» Всеволод Знаменский тоже отметил отличную подготовку команд:

«Все выступили прекрасно. На многих соревнованиях я участвую как разработчик заданий. Для СГК приходится специально повышать планку с регионального уровня до всероссийского. Иначе, мы знаем, все наберут максимум — 320 баллов».

Корпоративные соревнования — эффективная форма повышения квалификации оперативного персонала. В ходе подготовки к ним энергетики углубляют знания, оттачивают умение решать сложные задачи в команде, тренируют стрессоустойчивость — одно из важнейших качеств оперативного работника ТЭС.