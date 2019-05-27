«Забег за мусором 2.0»: красноярцы собрали 8 тонн отходов за три часа

Для красноярцев провели необычную экологическую акцию «Забег за мусором 2.0». За три часа участия в плоггинге горожанам удалось собрать восемь тонн отходов.

Плоггинг — гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии. Плоггинг родился в Швеции. Это слово, которое обозначает процесс сбора мусора во время пробежки.

Организаторами экологической акции стали левобережный оператор по вывозу ТКО и волонтерский центр СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

Акция «Забег за мусором 2.0» проходит в Красноярске во второй раз. В прошлом мае горожане преодолели 2,5 км и собрали около 2,5 тонн мусора. В этом году результаты превзошли все ожидания организаторов.

«Радует, что красноярская молодежь так быстро реагирует и подхватывает различные экологические акции. Это значит, что им небезразличен город, в котором они живут. Это то самое настоящее гражданское сообщество, энергично включающееся в различные процессы. А нам остается их только поддерживать всем, чем можем, в рамках нашей деятельности», - сказал Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

В этом году в экологическом забеге принимали участие 90 человек. Весь собранный мусор вывезут на лицензированный полигон с помощью спецтехники.

Отметим, что свой вклад в экологию внести и участники всемирного флешмоба «Трештэг». Это новый челлендж в Сети, где люди делятся фотографиями убранных природных мест.

Как проходил забег, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru

Фото: КРК