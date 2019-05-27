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Красноярцам показали эскизы новых арт-объектов

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Красноярск
14:09 27 Мая 2019
общество, красноярск, объекты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярцам показали эскизы новых арт-объектов. Их установят в парках и скверах. Конкурс на лучшие проекты по оформлению городской среды выиграли четыре участника из 30. Члены жюри оценили их оригинальность и новизну.  

Так, молодой архитектор Данил Николаенко предложил поставить арт-объект «На границе миров» в парке по ул. Тимошенкова, 87. Ярослав Буйлов получит социальный грант на установку «Рыбы Сибири» в сквере Юдина. В Академгородке появятся объекты маяк и сплав. 

«Цель моего проекта – привлечь внимание к проблеме благоустройства природных парков и достопримечательностей. Сквер в Академгородке - общественно важное городское пространство со сложным рельефом, которое требует внимания, деликатного подхода и новых приемов благоустройства. Поэтому я разработал «Красивый берег», который делится сразу на два арт-объекта – «Маяк» и «Сплав». Они взаимосвязаны между собой и создают комплексную среду на небольшом участке скверва»,– рассказал автор проекта «Красивый берег» Евгений Бураков.

Отметим, что все проекты будут реализованы в Красноярске этим летом. 

Красноярцам показали эскизы новых арт-объектов
Красноярцам показали эскизы новых арт-объектов
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