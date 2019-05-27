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На Столбах активизировались гадюки и щитомордники

Главная Общество
Красноярск
11:02 27 Мая 2019
общество, красноярск, природа
Автор: Sibnovosti.ru
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В заповеднике Столбы активизировались ядовитые змеи. Гадюки могут укусить туристов. Один такой случай уже произошел в природном парке на этих выходных, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на сводки КГКУ «Спасатель». 

Чаще всего ядовитых змей можно встретить на Лалетинской дороге и настильных тропах на «Центральных Столбах» и на Восточном входе. 

Всего в заповеднике обитают три вида змей: обыкновенный уж, обыкновенная гадюка и щитомордник западный. Если ужи не представляют опасности для человека, то остальные виды могут нанести реальный вред здоровью. 

«Форма головы щитомордника напоминает треугольник. Эта змея имеет, как правило, неброский рисунок и серо-коричневый окрас по всему телу. Если вы потревожите ее, то увидите, как конец хвоста приподнимется и начнет вибрировать. Она сама достаточно интеллигентно, но доходчиво предупреждает о своих способностях», — рассказали в заповеднике. 

Гадюки намного менее опасные, чем щитомордники. Укус для человека не смертелен, но вызывает сильный отек. 

По словам специалистов, змеи становятся активными в жаркую погоду. Красноярцев просят избегать контакта с пресмыкающимися — наблюдать за ними можно только издалека. 

Фото: заповедник Столбы

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