«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

Старейший страховщик России приступил к масштабной реализации Новой агентской модели (НАМ), призванной повысить уровень удовлетворенности россиян страховыми услугами, а также превратить сотрудничество агентов и страховой компании в бизнес-партнерство. В рамках НАМ только в текущем году по всей стране будет открыто около 50 офисов нового формата. Теперь такой агентский центр появился и в Красноярске, на ул. Весны, 17 . Для его торжественного открытия сюда прибыл с рабочим визитом Уде Норман — директор департамента развития администрирования сети компании «Росгосстрах», которая входит вгруппу «Открытие».

«Новая агентская модель — приоритетный элемент Стратегии развития «Росгосстраха» до 2021 года, — указал Уде Норман. — В Красноярске мы готовы предложить агентам условия взаимовыгодногобизнес-партнерства — понятный карьерный путь в компании, специально созданную службу заботы об агентах и участие в распределении прибыли от страхового портфеля. Красноярцы от этого только выиграют —они получат принципиально новый уровень сервиса от агентов».

2018 год был переломным для «Росгосстраха». По его итогам страховая компания впервые за последние три года получила прибыль. Этот позитивный тренд подтвердили и результаты работы в первомквартале 2019 года, который также был завершен с прибылью. «В минувшем году в компании успешно завершилась кардинальная трансформация бизнес-модели розничного канала продаж, что наряду с реализациеймасштабной программы повышения качества работы в автостраховании позволило покончить с убыточностью в ОСАГО. И теперь мы готовы инвестировать в рост бизнеса», — подчеркнул Уде Норман..

Исторический для компании агентский канал остается ключевым элементом дистрибуции страховых продуктов, поскольку именно он обеспечивает охват даже самых отдаленных уголков нашей страны.Именно поэтому «Росгосстрах» намерен увеличить численность своего агентского корпуса с нынешних 35 тыс. человек до более чем 50 тысяч — к 2021 году.

Современный страховой агент — это высокопрофессиональный финансовый консультант, который способен быстро и точно оценить стоимость недвижимости своего клиента, помочь в определениипотребностей в страховой защите жизни, здоровья и имущества и предложить оптимальные варианты такой защиты, а также наиболее удобные и доступные формы оплаты и сопровождения договора.

«Это иной подход к профессии страхового агента, иное восприятие ее обществом и более высокий общественный статус, — отметила начальник агентского центра Марина Маклашкина. — Чтобы агентобладал этим статусом и имел необходимые для работы компетенции, мы направляем существенные инвестиции в развитие и поддержку агентского канала. В «Росгосстрахе» выстроена многоуровневая системаобучения, в том числе дистанционного, создан круглосуточный канал информационной поддержки агентов. Мы даем агентам современные инструменты, которые делают их работу с клиентом проще и понятнее. Мыпредлагаем прозрачную и выгодную систему мотивации и карьерного роста. Хороший агент — это всегда довольный и защищенный клиент».

«Уже сейчас мы предлагаем каждому из сотрудничающих с нами 388 агентов условия для комфортной работы, рабочих встреч и даже отдыха, — сказал директор филиала Сергей Сотников. — У нас работаетсплоченная команда агентов, в которой немало ветеранов «Росгосстраха». И мы всегда готовы принять на работу активных людей, нацеленных на профессиональный рост. Появление офиса нового форматазначительно упрощает эти задачи, так как, по сути, у каждого агента появилось свое место, куда можно прийти, чтобы обсудить с коллегами новые страховые продукты, поделиться секретами мастерства, задатьвопросы руководству. А действующие в «Росгосстрахе» программы наставничества и стипендиальной поддержки новичков позволяют начинающим продавцам страховых продуктов и услуг быстро получатьдостойный доход и повышать свою квалификацию».

На территории Красноярского края действует филиал ПАО СК «РОСГОССТРАХ», который включает 29 страховых отделов и агентств и Региональный центр урегулирования убытков в Красноярске.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около50 тыс. сотрудников и страховых агентов. Росгосстрах входит в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России.

6 октября 2018 года система РОСГОССТРАХ отметила 97 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

Фото с сайта ПАО СК «РОСГОССТРАХ»

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