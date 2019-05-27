Краевая библиотека простит читательские задолженности

Краевая научная библиотека объявила день прощения читательской задолженности. Красноярцы смогут сдать залежавшиеся книги без штрафов в понедельник, 27 мая. Также сегодня горожане смогут бесплатно получить читательский билет. Акция приурочена к общероссийскому дню библиотек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По случаю профессионального праздника библиотекари проведут для посетителей экскурсии. Специалисты большинства отделов подготовили для красноярцев познавательную программу. В патентно-техническом отделе участники смогут сыграть в настольные игры, в отделе литературы по искусству состоится прослушивание виниловых пластинок.

Гостей ждут с 11:00 до 18:00 в Красноярской краевой научной библиотеке на ул.Карла Маркса, 114.