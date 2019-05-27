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В Красноярском крае летом будут работать 27 официальных пляжей

Главная Общество
Красноярск
10:03 27 Мая 2019
красноярск, отдых, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В новом летнем сезоне в Красноярском крае будут работать 27 официальных пляжей. Список мест отдыха у воды находится на утверждении, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в региональном МЧС.

Собственники пляжей приступили к подготовке территорий, которые должны соответствовать определенным требованиям. Так, на пляжах необходимо установить теневые грибки, скамейки, солнечные тенты, буи, кабинки для переодевания, урны, а также информационные стенды.

«При подготовке пляжей к приему отдыхающих внимание обращается не только на соответствие воды и песка санитарным нормам, но и на оборудование спасательных станций, наличие персонала, средств спасения, медикаментов, плавсредств, телефонной связи, оборудованию водоёма специальными буйками, отмечающими границы зоны заплыва», - отметили в пресс-службе МЧС.

Главное требование – перед открытием пляжей водоемы должны обследовать водолазы и убрать со дна опасный мусор.

В Красноярске готовят к летнему сезону пляжи на острове Отдыха и в Татышев-парке. Городской пляж на Татышеве планируют подготовить к приему отдыхающих до 10 июня.

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