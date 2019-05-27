В Красноярске ожидается усиление ветра и гроза

Синоптики предупреждают красноярцев о непогоде. В понедельник, 27 мая, в центральных и южных районах региона ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18м/с, местами до 24м/с. Возможны грозы и сильные дожди. В Красноярске неделя начнется с небольших осадков. Порывы северо-западного ветра будут достигать 13-18м/с, днем воздух прогреется до +12…+14°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

В ночь на вторник, 28 мая, температура опустится до +6°С, в светлое время суток воздух прогреется до +19°С, осадки сохранятся.

В среду, 29 мая, ночью термометры покажут +10°С, днем синоптики обещают до +24°С. В Красноярске будет переменная облачность и дождь.

В четверг, 30 мая, в темное время суток температура не опустится ниже +12°С, днем потеплеет до +26°С, сохранится переменная облачность, но без осадков.

В пятницу, 31 мая, ночью в городе будет около +13°С, в светлое время суток +18°С, дождь. По предварительным данным Гидрометцентра, такая погода сохранится и в выходные.