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В Красноярске на месяц закрывают участок улицы Академика Вавилова

Главная Общество
Красноярск
08:31 27 Мая 2019
дорога, красноярск, ремонт, теплоснабжение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Участок улицы Академика Вавилова в Красноярске закрыт на месяц. Из-за ремонта теплосетей до 25 июня движение ограничено на отрезке от Театра юного зрителя до поликлиники по адресу ул. Вавилова, 29.

Кроме того, проезд закрыт на участке магистрали от ул. Затонская до ТЮЗа, а также от пер. Якорный до поликлиники.

Для проведения работ будут сужены полосы движения по четной стороне ул. Вавилова в районе дома № 60, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Для объезда водители смогут использовать пер. Якорный. На период ограничения там будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Соответствующие знаки будут установлены на участке по пер. Якорный от пр. имени газеты «Красноярский рабочий» до ул. Академика Вавилова», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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