В Красноярске на месяц закрывают участок улицы Академика Вавилова

Участок улицы Академика Вавилова в Красноярске закрыт на месяц. Из-за ремонта теплосетей до 25 июня движение ограничено на отрезке от Театра юного зрителя до поликлиники по адресу ул. Вавилова, 29.

Кроме того, проезд закрыт на участке магистрали от ул. Затонская до ТЮЗа, а также от пер. Якорный до поликлиники.

Для проведения работ будут сужены полосы движения по четной стороне ул. Вавилова в районе дома № 60, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.