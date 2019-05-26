В крае стартовал единый день предварительного голосования «Единой России»

В Красноярском крае 26 мая стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборные должности.

Напомним, 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, состоятся дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края по Кировскому одномандатному избирательному округу №2 и Курагинскому одномандатному избирательному округу №15.

Кроме того, в 27-ми территориях Красноярского края пройдут выборы депутатов разных уровней. В городе Красноярске состоятся повторные выборы депутата городского Совета по одномандатному избирательному округу № 4. Также в 11 территориях состоятся прямые выборы глав. Во всех этих территориях «Единая Россия» проводит предварительное голосование, в ходе которого жители сами решат, какие именно кандидаты будут представлять партию на предстоящих выборах.

Таким образом, предварительное голосование сегодня проходит в Абанском, Березовском, Бирилюсском, Богучанском, Большемуртинском, Большеулуйском, Енисейском, Ермаковском, Казачинском, Козульском, Краснотуранском, Мотыгинском, Назаровском, Нижнеингашском, Партизанском, Пировском, Северо-Енисейском, Сухобузимском, Тасеевском, Тюхтетском, Туруханском, Уярском, Шарыповском, Таймырском и Эвенкийский районах, а также в городах Енисейск, Зеленогорск, Красноярск, Минусинск, Сосновоборск и в п. Кедровый.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов. Предварительное голосование – это открытая и легитимная процедура отбора кандидатов от партии для последующего выдвижения их кандидатами на выборные должности. Проголосовать может любой гражданин, обладающий избирательным правом. Предварительное голосование позволяет выявить действительно эффективных кандидатов, тех, кому избиратели оказывают наибольшее доверие, для их включения в избирательный список в дальнейшем. Благодаря этой процедуре уже несколько лет подряд мы пополняем команду «Единой России» достойными, надежными, инициативными людьми, каждый из которых является профессионалом в той или иной области», - отмечает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

Добавим, на дополнительных выборах в ЗС и горсовет откроются 48 счетных участков, где жители смогут проголосовать сегодня с 8.00 до 20.00. Адреса участков можно найти по ссылкам:

https://krasnoyarsk.er.ru/vibory2019/sghsfhjdgj/userdata/files/2019/05/21/schetnyie-uchastki-okruga-4-krasnoyarskij-gorsovet.doc

https://krasnoyarsk.er.ru/vibory2019/askfghdflk/userdata/files/2019/05/21/schetnyie-uchastki-okruga-2-zs.doc

https://krasnoyarsk.er.ru/vibory2019/askfghdflk/userdata/files/2019/05/21/schetnyie-uchastki-okruga-15-zs.docx

Всего в крае сегодня будет работать 91 счетный участок.

Решения о проведении предварительного голосования, а также положения о порядке его проведения опубликованы на сайте Красноярского регионального отделения в разделе «Выборы-2019».

По материалам регионального отделения партии «Единая Россия»