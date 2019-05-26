В Хакасии нашли тела красноярских туристов

В Республики Хакасия обнаружены тела троих туристов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Они пропали еще осенью прошлого года.

По данным республиканского следственного управления СКР, тела обнаружили 24 и 25 мая. Находки были сделаны у подножья горы Арарат, расположенной вблизи села Приисковое Орджоникидзевского района. Всего в пропавшей группе было четверо туристов.

Как писали Sibnovosti.ru, утром 24 ноября 2018 года трое мужчин из Красноярского края и одна женщина из хакасского Саяногорска, отдыхавшие в гостевом доме в селе Приисковое, выехали на трех снегоходах в направлении озера Панфиловское. После того, как они не вернулись в условленное время и не вышли на связь, хозяин гостевого дома обратился в правоохранительные органы.

Еще 28 ноября в лесу Арарата нашли три снегохода группы. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Хакасия