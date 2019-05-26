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Поселок Кресты в Хатанге внесли в зону паводкового риска

Главная Общество
Красноярск
12:21 26 Мая 2019
паводок, мчс, прогноз
Автор: Sibnovosti.ru
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На Таймыре составлен перечень территорий, которые могут быть затоплены во время паводка. О прогнозе гидрологической ситуации сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прогноз обсудили на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По данным начальника управления по делам ГО и ЧС райадминистрации Андрея Шопина, в перечень вошли 14 рыболовецких точек сельского поселения Караул и поселка Левинские пески. Кроме того, впервые в риске затопления оказался поселок Кресты Хатанги.

Прохождение ледохода в районе Дудинки ожидается с 4 июня. По оценке специалистов, пик паводка не превысит отметку 15,75 м.

«Главе г. Дудинки Юрию Гурину рекомендовано в случае начала подтопления п. Левинские пески, организовать выполнение мероприятий по размещению эвакуируемого населения из поселка в пункт временного размещения в г. Дудинка…», - говорится в сообщении пресс-службы районной администрации по итогам совещания.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю

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