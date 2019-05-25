В Красноярске закроют опасный поворот с Брянской в центр города

Мэрия Красноярска приняла решение закрыть опасный поворот с ул. Брянская. С 20 июня автомобилисты не смогут напрямую выехать на ул. Достоевского, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Такое решение принято «с целью повышения безопасности движения транспорта».

«При движении по ул. Брянская на этом участке часто создаются аварийные ситуации. Для снижения вероятности ДТП на перекрестке будут установлены соответствующие дорожные знаки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут действовать постоянно. Водителям рекомендуют выбирать для проезда в центр города параллельные улицы.

Напомним, сегодня, 25 мая, городские власти закроют въезд с ул. Дубровинского на Коммунальный мост. В мэрии уверены, что такие меры помогут сократить заторы на переправе и ул. Вейнбаума. Чтобы схема работала оптимально, придется также изменить направление движения по ул. Сурикова. Теперь на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дубровинского автомобили смогут проехать только по направлению к Енисею.

Фото: 2Gis