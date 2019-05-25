Африканские и тропические животные из красноярского зоопарка переехали на улицу

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» открыли уличные вольеры для теплолюбивых животных. Туда переселили антилоп гну, ориксов, обезьян, дикообразов и множество птиц, рассказали в зоопарке.

«Транспортировка животных происходит по-разному: кому-то открывают дверцу, соединяющую зимний и летний вольер, кого-то помещают в транспортную клетку и везут на грузовой электрической тележке, кого-то несут на руках», — рассказали в «Роевом ручье».

Животные, обитающие в Африке, переезжают первыми. Они приспособлены к температурным перепадам. Самые теплолюбивые — попугаи и приматы. Их можно переселять в открытые вольеры только тогда, когда на улице установится стабильная плюсовая температура — от +16°C днем и от +10°C ночью.

Отметим, что в «Роевом ручье» начали выдавать устройства аудиогид. На нем записана информация о разных видах животных. К нему подключаются наушники или индукционные петли для слабослышащих. Стоимость персональной экскурсии — 100 рублей.

Фото: «Роев ручей»