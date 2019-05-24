В Красноярске прошел саммит медсестер

Красноярск стал площадкой для международного саммита медсестер. В мероприятии принимали участие российские специалисты, а также была выстроена телесвязь с медицинским персоналом из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и Испании, сообщают организаторы саммита.

На площадке в краевом центре обсуждали значимость сестринского дела в современной медицине и популяризацию данной профессии в условиях кадрового дефицита. Саммит проходил в 15 городах России, в том числе в Москве, Томске, Красноярске, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

«Мы хотим освободить медсестер от несвойственных им работы, точно также как и врача. Часть функций необходимо передать немедицинскому персоналу. Среди них ведение документации, сопровождение на консультацию и другое», – сказала Татьяна Зимина, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава Красноярского края.

Участники уверены, что медсестрам всех стран необходимо постоянно совершенствовать свои навыки. Для этого нужно осваивать IT-технологии, учиться пользоваться мобильными приложениями и регулярно повышать свою квалификацию. Современные медицинские работники перестают отвечать за один узкий участок работы — спектр их услуг постоянно расширяется.

Кроме того, на саммите затрагивались такие важные темы как психологическое выгорание сотрудников, острый кадровый голод и программы стрессоустойчивости для медперсонала.

Организатором саммита выступила крупнейшая в России частная медицинская компания ИНВИТРО совместно с «Высшей медицинской школой». Соорганизатором стала Российская ассоциация медицинских сестер при поддержке Минздрава РФ и Минздрав Красноярского края.

Фото предоставлено организаторами