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Красноярские хирурги спасли пенсионера с разрывом аорты

Главная Общество
Красноярск
15:55 24 Мая 2019
больница, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Врачи Красноярской краевой клинической больницы спасли жизнь 86-летнему пенсионеру из Канского района. Мужчина жаловался на боли в животе, но при обследовании выяснилось, что проблема куда более серьезная. У Николая Бакулина произошел разрыв брюшной аорты. 

Врачи признаются, еще десять лет назад пенсионера не смогли бы спасти. Расслоение и разрыв аорты – одна из самых страшных проблем в кардиохирургии, с очень высокой летальностью. Но красноярские врачи научились делать гибридные и эндоваскулярные операции на самом крупном сосуде человека. 

 

«Операция проходит в два этапа: открытое вмешательство проводит кардиохирург, а потом сосуд рентгенхирург «цементирует» стент-графтом. Это армированная трубка, ее вводят в бедренную артерию через маленький разрез в паху, ведут с помощью катетера к месту разрыва, а там уже стент-графт раскрывается и образует собой искусственное сосудистое русло на поврежденном участке», — рассказали в медучреждении. 

Цена на стент-графт очень высока — до миллиона рублей. Но пенсионеру повезло — ему все сделали совершенно бесплатно. Мужчину доставили в Красноярск санавиацией, а затем успешно прооперировали. 

«Многие наши коллеги, сосудистые хирурги, считают, что разрыв аорты требует немедленной открытой операции, но наш пациент не выжил бы при таком агрессивном вмешательстве. Пожилой человек выжил, благодаря щадящей спинальной анестезии и эндоваскулярной операции», — сказала заведующая отделением сосудистой хирургии Елена Лихошерст.

Отметим, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он медленно шел на поправку, но в итоге готовится к выписке. 

Фото: краевая клиническая больница

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