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Красноярцев ждет холодный и дождливый июнь

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Красноярск
14:45 24 Мая 2019
погода, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на июнь. По данным Gismeteo.ru, практически весь месяц в краевом центре будет прохладно и дождливо. Погода не порадует горожан теплыми днями. 

Так, в первых числах июня столбики термометров не поднимутся выше +18°C. В основном температура будет держаться на отметке +13...+15°C. Синоптики обещают ливни и грозы. 

9 июня станет самым холодным днем месяца — в Красноярске похолодает до +9°C. Затем температура начнет постепенно повышаться и в 20-х числах достигнет +20...+22°C. 

Примечательно, что на больше части России июнь традиционно будет жарким. Именно Красноярский край, некоторые регионы Сибири и Дальнего Востока станут исключением. Соседняя Хакасия, ежегодно встречающая толпы туристов из нашего региона, также не будет баловать жаркой погодой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в центре республики достигнет максимальной отметки в +25°C. 

На Таймыре и в Эвенкии в июне будет теплее обычного. Метеорологи связывают такую тенденцию с глобальным потеплением. На севере Красноярского края возможен дефицит осадков. 

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