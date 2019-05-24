Красноярцев ждет холодный и дождливый июнь

Синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на июнь. По данным Gismeteo.ru, практически весь месяц в краевом центре будет прохладно и дождливо. Погода не порадует горожан теплыми днями.

Так, в первых числах июня столбики термометров не поднимутся выше +18°C. В основном температура будет держаться на отметке +13...+15°C. Синоптики обещают ливни и грозы.

9 июня станет самым холодным днем месяца — в Красноярске похолодает до +9°C. Затем температура начнет постепенно повышаться и в 20-х числах достигнет +20...+22°C.

Примечательно, что на больше части России июнь традиционно будет жарким. Именно Красноярский край, некоторые регионы Сибири и Дальнего Востока станут исключением. Соседняя Хакасия, ежегодно встречающая толпы туристов из нашего региона, также не будет баловать жаркой погодой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в центре республики достигнет максимальной отметки в +25°C.

На Таймыре и в Эвенкии в июне будет теплее обычного. Метеорологи связывают такую тенденцию с глобальным потеплением. На севере Красноярского края возможен дефицит осадков.