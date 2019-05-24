Красноярцы оплатили банковскими картами проезд в муниципальном транспорте на сумму 1 миллион рублей

Свыше 10 тысяч красноярцев уже регулярно расплачиваются банковскими картами в муниципальных автобусах. Сервис безналичной оплаты был запущен в апреле этого года. За два месяца со старта проекта было совершено транзакций по картам на сумму 1 миллион рублей.

Новыми терминалами оборудованы 250 автобусов. Единое терминальное устройство обслуживает бесконтактные банковские карты, транспортные и социальные карты, а также позволяет оплачивать проезд с помощью смартфонов и других мобильных устройств (браслеты, часы, брелоки), используя системы бесконтактных платежей Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка:

«Платежный сервис, в котором Сбербанк выступает эквайером, показывает хорошую динамику. Как для пассажиров, так и для перевозчика опция удобна быстротой оплаты: сокращается время обслуживания, все платежные операции прозрачны».

Расплатиться банковской картой можно в автобусах: 83, 11, 26, 49, 52, 64, 87 , 10, 12, 18, 18С, 19, 31, 37, 40, 40А, 40С, 55, 56, 95.

В ближайшее время еще 150 автобусов в Красноярске и Железногорске перейдут на безналичную оплату проезда.

Фото: ПАО «Сбербанк»

По материалам ПАО «Сбербанк»