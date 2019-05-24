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Красноярцы оплатили банковскими картами проезд в муниципальном транспорте на сумму 1 миллион рублей

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Красноярск
13:30 24 Мая 2019
банк, автобусы, оплата, сервис
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Свыше 10 тысяч красноярцев уже регулярно  расплачиваются  банковскими картами в  муниципальных автобусах. Сервис  безналичной оплаты  был запущен в апреле этого года. За два месяца со старта проекта было совершено транзакций по картам на сумму 1 миллион рублей.

Новыми терминалами оборудованы 250 автобусов. Единое терминальное устройство обслуживает бесконтактные банковские карты, транспортные и социальные  карты, а также позволяет оплачивать проезд с помощью смартфонов и других мобильных устройств (браслеты, часы, брелоки), используя системы бесконтактных платежей Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка:

«Платежный сервис, в котором Сбербанк выступает эквайером, показывает хорошую динамику. Как для пассажиров, так и для перевозчика опция удобна быстротой оплаты: сокращается время обслуживания, все платежные операции прозрачны».

Расплатиться  банковской картой можно в автобусах: 83, 11, 26, 49, 52, 64, 87 , 10, 12, 18, 18С, 19, 31, 37, 40, 40А, 40С, 55, 56, 95.

В ближайшее время еще 150 автобусов в Красноярске и Железногорске перейдут на безналичную оплату проезда.

Фото: ПАО «Сбербанк»
По материалам ПАО «Сбербанк»

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