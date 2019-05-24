«Норникель» стал примером промышленной безопасности

Компания «Норникель» совместно с представителями Ростехнадзора инициировала и провела в Норильске трехдневный международный семинар по промышленной безопасности. 22 мая участники мероприятия посетили корпоративный университет компании.

«Норникель» является примером в области промбезопасности.

«Благодаря общим усилиям наших сотрудников и работодателя в металлургической отрасли Заполярного филиала, за последние два года тяжелых и смертельных несчастных случаев нами не зарегистрировано», — отметил на семинаре начальника Управления горного надзора Ростехнадзора Александр Медведев.

По словам директора департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии «Норникеля» Игоря Рахимова, на заводах все чаще внедряются современные технологии, которые высвобождают персонал от тяжелого и опасного труда.

На площадке также выступила замдиректора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева. Она прочитала доклад о профессиональной подготовке кадров.

В рамках семинара рабочая группа побывала на руднике «Скалистый» — это одно из самых перспективных предприятий «Норникеля». Гостям показали, как обустроен рудник с точки зрения промбезопасности.

««Норникель» очень далеко продвинулся в системах позиционирования персонала и горной техники под землей. Оборудование очень дорогое, но очень нужное, поскольку речь идет о безопасности и жизни людей», — сказал начальник управления надзора за безопасностью горных и взрывных работ управления Госкомнадзора МЧС Республики Беларусь Юрий Макаревич.

На следующий день участники семинара посетили Медный завод, который в этом году отмечает 70-летие. Гости ознакомились с работой основных цехов.

В конце встречи все посетители отметили, что такие мероприятия сегодня являются очень полезными. На предприятиях постоянно внедряются новые технологии, поэтому правила и требования промбезопасности необходимо своевременно актуализировать.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»