На Богучанском водохранилище завершился ледоход

Акватория водохранилища в районе Богучанской ГЭС очистилась ото льда. В начале недели в верхнем бьефе наблюдался ледостав, полынья вдоль бетонной и каменно-набросной плотин станции достигла в ширину 1600 м, в длину более километра. В середине недели в верхнем бьефе специалисты ГЭС наблюдали ледоход густотой 0,9 баллов*, к утру четверга в акватории фиксировали лишь отдельно плавающие льдины. В течение зимы 2018-2019 года толщина льда в Богучанском водохранилище в точке постоянных наблюдений достигала 0,61 м, толщина снега на льду – до 0,25 м.

С начала периода навигации 10 мая Богучанская ГЭС работает в режиме, установленном Енисейским бассейновым водным управлением: расходы воды в нижний бьеф через гидроагрегаты в среднем превышают 2550 кубометров в секунду, использование водосбросов не планируется. Уровень Богучанского водохранилища в связи с продолжающимся весенним паводком продолжает расти и за последнюю декаду повысился с отметки 207,7 до 207,83 м над уровнем Балтийского моря. Уровень Ангары в нижнем бьефе станции в среднем составляет 138,12 м, на прохождение навигации благоприятно влияет высокая приточность в реках, впадающих в Ангару.

Густота ледохода - степень покрытости плывущим льдом водной поверхности реки. Степень густоты оценивают, вычисляя отношение суммарной площади плывущих льдин на выбранном участке реки к общей площади поверхности реки. Эти отношения переводят в баллы по 10-балльной шкале. При отсутствии льдин отношение равно 0 и соответствующий балл также равен нулю, если ледоход занимает всю площадь участка реки, то это отношение равно 1, а балл – 10.