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На Богучанском водохранилище завершился ледоход

Главная Общество
Красноярск
12:13 24 Мая 2019
гэс, река, работа, энергетика, электростанция
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Акватория водохранилища в районе Богучанской ГЭС очистилась ото льда. В начале недели в верхнем бьефе наблюдался ледостав, полынья вдоль бетонной и каменно-набросной плотин станции достигла в ширину 1600 м, в длину более километра. В середине недели в верхнем бьефе специалисты ГЭС наблюдали ледоход густотой 0,9 баллов*, к утру четверга в акватории фиксировали лишь отдельно плавающие льдины. В течение зимы 2018-2019 года толщина льда в Богучанском водохранилище в точке постоянных наблюдений достигала 0,61 м, толщина снега на льду – до 0,25 м.

С начала периода навигации 10 мая Богучанская ГЭС работает в режиме, установленном Енисейским бассейновым водным управлением: расходы воды в нижний бьеф через гидроагрегаты в среднем превышают 2550 кубометров в секунду, использование водосбросов не планируется. Уровень Богучанского водохранилища в связи с продолжающимся весенним паводком продолжает расти и за последнюю декаду повысился с отметки 207,7 до 207,83 м над уровнем Балтийского моря. Уровень Ангары в нижнем бьефе станции в среднем составляет 138,12 м, на прохождение навигации благоприятно влияет высокая приточность в реках, впадающих в Ангару.

Густота ледохода - степень покрытости плывущим льдом водной поверхности реки. Степень густоты оценивают, вычисляя отношение суммарной площади плывущих льдин на выбранном участке реки к общей площади поверхности реки. Эти отношения переводят в баллы по 10-балльной шкале. При отсутствии льдин отношение равно 0 и соответствующий балл также равен нулю, если ледоход занимает всю площадь участка реки, то это отношение равно 1, а балл – 10.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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