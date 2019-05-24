В красноярских школах прозвучал последний звонок

В большинстве красноярских школ сегодня, 24 мая, прозвучал последний звонок. Аттестаты в этом году получат 9,8 тысячи девятиклассников и почти пять тысяч выпускников 11-х классов из 113 образовательных учреждений. С окончанием школы подростков поздравил глава города Сергей Еремин.

«Желаем вам успехов, достижения поставленных целей. Многие из вас планируют дальнейшее обучение в красноярских вузах. Мы уверены, что через несколько лет вы станете грамотными специалистами и сможете внести свой значимый вклад в развитие нашего города», — сказал глава.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, рекордное количество выпускников в этом году в школе №150 — 146 человек.

Выпускники уже публикуют в социальных сетях фотографии с последнего звонка.