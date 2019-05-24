26 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В красноярских школах прозвучал последний звонок

Главная Общество
Красноярск
12:28 24 Мая 2019
общество, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

В большинстве красноярских школ сегодня, 24 мая, прозвучал последний звонок. Аттестаты в этом году получат 9,8 тысячи девятиклассников и почти пять тысяч выпускников 11-х классов из 113 образовательных учреждений. С окончанием школы подростков поздравил глава города Сергей Еремин. 

«Желаем вам успехов, достижения поставленных целей. Многие из вас планируют дальнейшее обучение в красноярских вузах. Мы уверены, что через несколько лет вы станете грамотными специалистами и сможете внести  свой значимый вклад в развитие нашего города», — сказал глава. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, рекордное количество выпускников в этом году в школе №150 — 146 человек. 

Выпускники уже публикуют в социальных сетях фотографии с последнего звонка. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

❤️

Публикация от Роман Сергеевич (@roman_srs)

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске закроют опасный поворот с Брянской в центр города

В Красноярске закроют опасный поворот с Брянской в центр города

25 Мая 2019 г.
На участке зарегистрировано большое количество ДТП
Новости Красноярска: Африканские и тропические животные из красноярского зоопарка переехали на улицу

Африканские и тропические животные из красноярского зоопарка переехали на улицу

25 Мая 2019 г.
Для них установилась теплая погода
Новости Красноярска: В Красноярске прошел саммит медсестер

В Красноярске прошел саммит медсестер

24 Мая 2019 г.
В мероприятии принимали участие российские и иностранные специалисты
Новости Красноярска: Красноярские хирурги спасли пенсионера с разрывом аорты

Красноярские хирурги спасли пенсионера с разрывом аорты

24 Мая 2019 г.
Мужчина жаловался на боль в животе
Новости Красноярска: Красноярцев ждет холодный и дождливый июнь

Красноярцев ждет холодный и дождливый июнь

24 Мая 2019 г.
Только в конце месяца погода наладится
Новости Красноярска: «Норникель» стал примером промышленной безопасности

«Норникель» стал примером промышленной безопасности

24 Мая 2019 г.
За последние два года на предприятиях Заполярного филиала не было несчастных случаев
Новости компаний
24/05
Красноярцы оплатили банковскими картами проезд в муниципальном транспорте на сумму 1 миллион рублей
23/05
Выпускники ФМШ СФУ открыли череду последних звонков
23/05
Комбинат «Волна» готов к «высокому» строительному сезону
23/05
СГК восстанавливает красноярские дворы после ремонта теплосетей
21/05
«КрасКом» берет всего 24 часа на отключение холодной воды в Советском районе для подготовки к следующей зиме водозабора о. Татышева
21/05
Районный депутат незаконно потреблял электроэнергию
21/05
Бежим вместе! «Зеленый марафон» Сбербанка приглашает участников
21/05
Обработка кондиционера вашей Škoda!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Семья из Шарыпова обустроила во дворе пальмовую рощу из пластиковых бутылок

Семья из Шарыпова обустроила во дворе пальмовую рощу из пластиковых бутылок

24 Мая 2019 г.
Так пенсионеры решили бороться с мусором
Новости Красноярска: Развлекательный комплекс у Центрального парка обязали снести

Развлекательный комплекс у Центрального парка обязали снести

23 Мая 2019 г.
Такое решение принял арбитражный суд
Новости Красноярска: В Красноярске резко подорожал бензин

В Красноярске резко подорожал бензин

21 Мая 2019 г.
Цены подняла крупная сеть
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356