Из-за ремонта теплосетей на Вавилова изменится схема движения

В этом году коммунальщики продолжат ремонтировать и прокладывать тепломагистраль на участке от дома №25 до дома №29 по ул. Вавилова, а также от дома №29 по Вавилова до дома №11 по переулку Якорный. Работы начнутся в конце мая, автомобилистам придется скорректировать схему движения на участке от улицы Затонской до переулка Якорный.

«Для перекладки теплосети в ночь на 25 мая будет полностью перекрыто движение на части улицы Вавилова от улицы Затонской до переулка Якорный. На ближайших улицах уже появились временные дорожные знаки и светофоры, которые начнут работу с 25 мая. Ночью на участке, который будет перекрыт, установят бетонные блоки и нанесут временную разметку», — рассказали в СГК.

Кроме того, изменится схема движения автобусов №№ 58, 65, 90, 99. Они будут следовать по маршруту: улица Вавилова — улица Затонская — проспект «Красноярский рабочий» — переулок Якорный — улица Вавилова и далее по утвержденным схемам. В районе дома №7 по переулку Якорный оборудуют временные остановки. Дороги будут перекрыты приблизительно в течение месяца.

Напомним, сети на ул. Вавилова являются изношенными. Из-за этого в Кировском районе неоднократно случались коммунальные аварии. В 2017 году автомобиль Mitsubishi Pajero провалился под асфальт. Левый бок иномарки полностью ушел «под землю» прямо посреди проезжей части. И это не первая серьезная авария на ул. Вавилова. В 2014 году в районе остановки «Шелен» автобус №65 остановился прямо посреди фонтана с кипятком. Водитель в панике выскочил из автобуса, а пассажиры остались в салоне. В больницу попали 11 человек.