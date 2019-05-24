26 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Из-за ремонта теплосетей на Вавилова изменится схема движения

Главная Общество
Красноярск
11:20 24 Мая 2019
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В этом году коммунальщики продолжат ремонтировать и прокладывать тепломагистраль на  участке от дома №25 до дома №29 по ул. Вавилова, а также от дома №29 по Вавилова до дома №11 по переулку Якорный. Работы начнутся в конце мая, автомобилистам придется скорректировать схему движения на участке от улицы Затонской до переулка Якорный. 

«Для перекладки теплосети в ночь на 25 мая будет полностью перекрыто движение на части улицы Вавилова от улицы Затонской до переулка Якорный. На ближайших улицах уже появились временные дорожные знаки и светофоры, которые начнут работу с 25 мая. Ночью на участке, который будет перекрыт, установят бетонные блоки и нанесут временную разметку», — рассказали в СГК. 

Кроме того, изменится схема движения автобусов №№ 58, 65, 90, 99. Они будут следовать по маршруту: улица Вавилова — улица Затонская — проспект «Красноярский рабочий» — переулок Якорный — улица Вавилова и далее по утвержденным схемам. В районе дома №7 по переулку Якорный оборудуют временные остановки. Дороги будут перекрыты приблизительно в течение месяца. 

Из-за ремонта теплосетей на Вавилова изменится схема движения

Напомним, сети на ул. Вавилова являются изношенными. Из-за этого в Кировском районе неоднократно случались коммунальные аварии. В 2017 году автомобиль Mitsubishi Pajero провалился под асфальт. Левый бок иномарки полностью ушел «под землю» прямо посреди проезжей части. И это не первая серьезная авария на ул. Вавилова. В 2014 году в районе остановки «Шелен» автобус №65 остановился прямо посреди фонтана с кипятком. Водитель в панике выскочил из автобуса, а пассажиры остались в салоне. В больницу попали 11 человек. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске закроют опасный поворот с Брянской в центр города

В Красноярске закроют опасный поворот с Брянской в центр города

25 Мая 2019 г.
На участке зарегистрировано большое количество ДТП
Новости Красноярска: Африканские и тропические животные из красноярского зоопарка переехали на улицу

Африканские и тропические животные из красноярского зоопарка переехали на улицу

25 Мая 2019 г.
Для них установилась теплая погода
Новости Красноярска: В Красноярске прошел саммит медсестер

В Красноярске прошел саммит медсестер

24 Мая 2019 г.
В мероприятии принимали участие российские и иностранные специалисты
Новости Красноярска: Красноярские хирурги спасли пенсионера с разрывом аорты

Красноярские хирурги спасли пенсионера с разрывом аорты

24 Мая 2019 г.
Мужчина жаловался на боль в животе
Новости Красноярска: Красноярцев ждет холодный и дождливый июнь

Красноярцев ждет холодный и дождливый июнь

24 Мая 2019 г.
Только в конце месяца погода наладится
Новости Красноярска: «Норникель» стал примером промышленной безопасности

«Норникель» стал примером промышленной безопасности

24 Мая 2019 г.
За последние два года на предприятиях Заполярного филиала не было несчастных случаев
Новости компаний
24/05
Красноярцы оплатили банковскими картами проезд в муниципальном транспорте на сумму 1 миллион рублей
23/05
Выпускники ФМШ СФУ открыли череду последних звонков
23/05
Комбинат «Волна» готов к «высокому» строительному сезону
23/05
СГК восстанавливает красноярские дворы после ремонта теплосетей
21/05
«КрасКом» берет всего 24 часа на отключение холодной воды в Советском районе для подготовки к следующей зиме водозабора о. Татышева
21/05
Районный депутат незаконно потреблял электроэнергию
21/05
Бежим вместе! «Зеленый марафон» Сбербанка приглашает участников
21/05
Обработка кондиционера вашей Škoda!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам показали проект благоустройства правобережной набережной

Красноярцам показали проект благоустройства правобережной набережной

21 Мая 2019 г.
В социальных сетях опубликована концепция развития
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска машина провалилась под землю

На правом берегу Красноярска машина провалилась под землю

20 Мая 2019 г.
На этом участке проводились гидравлические испытания
Новости Красноярска: Газоны в Красноярске приобрели синий оттенок

Газоны в Красноярске приобрели синий оттенок

20 Мая 2019 г.
Это метод гидропосева
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356