Министр спорта Сергей Алексеев взял вопрос сохранения бассейна в Березовке под личный контроль

В Законодательном собрании Красноярского края состоялось заседания комитета по образованию, культуре и спорту. Тему сохранения спортивного комплекса с круглогодичными бассейнами в Березовке входе рассмотрения вопросов поднял депутат Евгений Черных.

«Я эту тему уже комментировал в СМИ. Недопустимо, чтобы край лишился такого объекта. В итоге, как меня заверил министр спорта Сергей Алексеев, данный вопрос он взял под личный контроль», - рассказал Черных в интервью Sibnovosti.ru.

Напомним, накануне за сохранение бассейна выступила красноярская спортивная общественность. К примеру, глава краевой федерации триатлона Владимир Мусиенко заявил, что бассейн нужен красноярским триатлонистам, потому что в самом краевом центре тренироваться им попросту негде.