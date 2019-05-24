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Семья из Шарыпова обустроила во дворе пальмовую рощу из пластиковых бутылок

Главная Общество
Красноярск
10:00 24 Мая 2019
общество, красноярск
Источник: Енисей
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Пенсионеры из Шарыпова придумали, как избавиться от пластиковых бутылок и украсить свой двор на даче. Семья Азаровых решила не выбрасывать ненужную тару, а делать из пластика пальмы.

За зиму у семьи копится не меньше 300 бутылок. Ненужный мусор сначала покрывают краской, а затем нарезают в специальные формочки. 

«Один пальмовый лист состоит как минимум из 20 бутылок. Их предварительно нужно подготовить — просто расправить заранее нарезанные лепестки. Но сама пальма гораздо сложнее, чем, кажется. Помимо пластиковых бутылок, здесь используются остатки шланга, металлические трубки и ствол сосны», — рассказала Инесса Азарова.

Стволы сосен пенсионеры покупают на лесопилках. Затем они украшают их донышками от бутылок. Первую искусственную пальму они поставили шесть лет назад, а из оставшихся покрышек мастера решили сделать жирафов. Семья считает, что из-за пластика страдает экология.

«Посмотришь, все заполонили, в лес выйдешь, кругом одни бутылки. Их же можно приспособить, пускай он пять лет простоит, но это же не выброшено. Ведь заполонили уже весь мир», — сказал Николай Азаров. 

Крышки от бутылок тоже пошли в дело. Ими украсили фасад дома. На оформление ушло более 20 тысяч крышек. 

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