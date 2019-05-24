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В Красноярске появилась красная велосипедная разметка

Главная Общество
Красноярск
11:01 24 Мая 2019
красноярск, велосипед, пдд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на перекрестке пр. Мира и ул. Каратанова появилась дорожка для велосипедистов. «Велозебра» выделена красным цветом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. На дороге она нарисована параллельно пешеходному переходу.

В мэрии считают, что разделение пешеходов и велосипедистов «поможет исключить возможность травматизма и конфликтных ситуаций, когда одни мешают другим».

«Выбор места неслучайный: по этому перекрестку велосипедисты едут на остров Татышев, площадь Мира и выезжают обратно в центр города», - сообщили в пресс-службе администрации.

В мэрии подчеркивают, что велосипедисты должны пересекать проезжую часть по красной дорожке исключительно на зеленый сигнал светофора, который загорается для пешеходов.

В краевой Федерации автомобилистов считают нанесение новой разметки нецелесообразным и даже опасным – она будет путать велосипедистов, некоторые могу проехать на красный сигнал светофора.

«Встретился с руководством УДИБ, пояснил, в чем собственно проблема. Пообещал завтра установить дополнительную секцию светофора для велосипедистов, которая будет дублировать секцию для пешеходов», - сообщил координатор ФАР Егор Фролов.

 

фото: Александр Черных

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