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Администрация Красноярска запускает шаттлы на остров Татышев

Главная Общество
Красноярск
10:36 24 Мая 2019
автобусы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Уже в эти выходные красноярцы смогут добраться до острова Татышев на шаттлах. Городские власти организовали специальный автобусный маршрут, который будет курсировать от ТЦ «Авиатор» и гипермаркета «Окей» в районе остановки Нефтебаза. Стоимость проезда – 26 рублей.

«Места отправления автобусов определялись с учетом наличия вместительной парковки, чтобы у горожан была возможность припарковать свои автомобили и добраться до острова на общественном транспорте», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Автобусы будут работать в выходные дни с 10:00 до 18:00. Интервал движения составит 15 минут. Работу шаттлов организуют, чтобы решить проблему с нехваткой парковочных мест в Татышев-парке.

Напомним, что в администрации обещают увеличить количество парковочных мест в Татышев-парке. В восточной части острова со стороны Октябрьского моста будут обустроены 400 мест под автомобили. Подрядчик начнет строить стоянку в июне.

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