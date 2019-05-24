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На выходных в Красноярске закроют левый поворот с Дубровинского на Коммунальный мост

Главная Общество
Красноярск
10:01 24 Мая 2019
перекрытия, красноярск, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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В субботу, 25 мая, городские власти поменяют схему движения в центре города, чтобы сократить заторы на Коммунальном мосту и ул. Вейнбаума. В мэрии уверены, что главной причиной пробок является въезд на Коммунальный мост со стороны ул. Дубровинского. Чтобы оптимизировать дорожную ситуацию, автомобилистам, двигающимся по магистрали со стороны Регпалаты, запретят поворачивать на Коммунальный мост. Для тех, кто движется со стороны Речного вокзала аналогичный маневр будет разрешен.

Чтобы схема работала оптимально, придется также изменить направление движения по ул. Сурикова. Теперь на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дубровинского автомобили смогут двигаться только по направлению к Енисею, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Прежде чем внедрять новую схему, ее протестировали с помощью компьютерной модели, а также в реальных условиях. Такой вариант организации движения показал эффективность – заторы сократились на несколько баллов. Новая схема движения будет действовать временно до 25 июля 2019 года.

 

фото: Егор Фролов

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