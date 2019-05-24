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Улицу Профсоюзов в Красноярске продлят до Дубровинского

Главная Общество
Красноярск
09:37 24 Мая 2019
дорога, улица, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Строительная компания «Сибиряк», которая сейчас застраивает земли бывшего комбайнового завода в Красноярске, продлит ул. Профсоюзов до ул. Дубровинского. О планах организации в эфире радио «Красноярск-Главный» сообщил начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города Игорь Воевалко. В «Сибиряке» информацию подтвердили. Сейчас строители занимаются подготовкой документации для продолжения городской магистрали.

«Я предполагаю, что примерно в октябре будущего года мы продлим улицу Профсоюзов до Дубровинского. По ней будет ездить весь город, улица будет не внутриквартальная, а городская. Строить пока будем за свой счет», - заявил главный инженер «Сибиряка» Валерий Шевелев.

Кроме того, в планах «Сибиряка» продлить улицу Ломоносова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Дорога будет проходить через всю территорию снесенного комбайнового завода. Это планы на ближайшие три года.

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