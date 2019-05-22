5 шагов, чтобы банк не отказал в ипотеке

Отказать в ипотечном кредите могут даже человеку с постоянным доходом и хорошей кредитной историей. Причины бывают разные, в том числе опечатка в документах, неработающий номер или устаревшие реквизиты. И если вы никогда не сталкивались со спецификой работы кредитных организаций, добиться объяснения причины отказа будет непросто. Что нужно сделать, чтобы избежать подобных проблем?

“Первое, что нужно сделать, это обратиться к специалисту данной области для того, чтобы оценить все возможные риски по ипотечной заявке, просчитать слабые стороны и понимать чем их можно подстраховать и как можно избежать отказа. В компании “Этажи” с каждым из клиентов ситуация разбирается максимально подробно”, - комментирует Наталья Потешонкова, заместитель руководителя отдела ипотечного кредитования.

Шаг 1. Проверить кредитную историю

Если вы уже брали кредит, можете сами убедиться, что никаких подвохов с этой стороны не будет. Для этого необходимо в старом кредитном договоре найти свой код субъекта и оставить запрос на сайте Центробанка. Уже через несколько минут вы получите письмо с указанием бюро, в которых хранятся ваши досье. После этого вам останется только отправить запрос в каждое бюро, чтобы получить информацию.

Шаг 2. Закрыть ненужные кредиты

Большое количество кредитов тоже насторожит банк. Каждый месяц вы отдаете небольшие деньги, однако в результате получается приличная сумма. В этом ничего страшного, если у вас остается большая часть зарплаты на нормальное существование, если же нет – банк сочтет вас сильно закредитованным и откажет в ипотеке.

Шаг 3. Проверить даты в паспорте

Мы получаем паспорт после достижения 14 лет и меняем его дважды – в 20 лет и в 45 лет. На руки новый документ выдают в течение месяца, но всегда после дня рождения. Если вы получили паспорт в день праздника, он окажется недействительным. Поэтому обязательно проверьте дату и если обнаружите ошибку, замените паспорт.

Шаг 4. Аккуратно и правильно заполнить заявку

Не торопитесь и не нервничайте, когда заполняете заявку. Пишите разборчиво, чтобы сотрудники банка смогли сразу разобрать написанное и не пришлось несколько раз заполнять заявку.

Шаг 5. Указать работающие номера

Банк будет много звонить: вам, работодателю, специалисту по ипотеке. Вы всегда должны быть на связи. Некоторые банки принимают решение об отказе после трех попыток дозвониться, другие ждут дольше – вдруг у вас что-то случилось. Кроме того, внимательно проверьте свой номер в заявке, также убедитесь, что другие телефонные номера действительны.

Слишком много нюансов? Есть более легкий путь

Чтобы не запутаться в бумагах, не потерять время и повысить свой шанс на одобрение ипотеки, обратитесь к профессионалам. В компании "Этажи" специалисты по ипотеке помогут вам собрать нужный пакет документов, заполнить заявление без ошибок и отправят заявку сразу во все интересующие банки. Если придет отказ, вы узнаете причину и сможете оперативно исправить проблему. Специалисты проконтролируют процесс одобрения, а после сообщат хорошую новость.

“Ипотечный специалист на каждой консультации погружается в ситуацию клиента. Анализирует текущую ситуацию, сообщает о необходимом пакете документов, как правило он не большой. У многих людей существует такое мнение: “Оо, ипотека! Это же сложно, столько бумажек, справок”. На самом деле нет. Это 15-20 минут общения с ипотечным специалистом, и небольшой промежуток времени для сбора документов. После чего ипотечный специалист направляет заявку не в один банк, а сразу в несколько. Это делается для того, чтобы подстраховаться и иметь сразу несколько вариантов. Минимизировать свои временные затраты, денежные расходы - не нужно ездить в разные организации, достаточно приехать в офис компании “Этажи”, - отметила Наталья Потешонкова, заместитель руководителя отдела ипотечного кредитования.

Как получить выгодную ставку по ипотеке?

В "Этажах" точно знают ответ на этот вопрос. Банк ВТБ дает клиентам компании эксклюзивную скидку 0,5% на процентную ставку ипотеки. На первый взгляд разница может показаться несущественной, однако если вы покупаете квартиру за 2,5 миллиона рублей, то благодаря скидке на ставку по ипотеке вы сможете сэкономить до 1,2 миллиона рублей.

Кстати, для клиентов компании “Этажи” банки-партнеры предлагают сниженные процентные ставки. Не нужно бояться отказа по ипотеке. Подготовьте, пройдитесь по всем пунктам, учтите все нюансы и попробуйте просчитать риски. Не получилось? В этом случае вам готовы помочь ипотечные специалисты компании “Этажи”, которые подберут выгодную ипотечную программу, а будущий дом перестанет быть мечтой, а станет реальностью.

Фото: компания “Этажи”

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