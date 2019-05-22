В Красноярске готовят пляжи к летнему сезону

Красноярск готовится к летнему сезону. На городской пляж острова Отдыха сегодня, 22 мая, начали завозить песок. Зону уже очищают от мусора, ремонтируют раздевалки, устанавливают на пляже урны и песочницы, сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

К началу июня городской пляж благоустроят. Там появятся пальмы, кабинки для переодеваний, а также пункты для медперсонала. Водоем планируют очистить от крупногабаритного мусора и водорослей. На воде выставят буйки, но это не значит, что в протоке безопасно купаться. Жителям рекомендуют дождаться официальной проверки Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства возьмут пробы песка и воды, после чего обследуют их на наличие опасных микробов.

Еще один городской пляж на острове Татышев подготовят к предстоящему летнему сезону до 10 июня.

«На береговой зоне будет обновлено песчаное покрытие. Специалисты отремонтируют кабинки для переодеваний, спасательную вышку, волейбольную и детскую площадки, ограждения, установят спасательный пост, мобильные туалеты и необходимые знаки», — рассказали в мэрии.

Водоем в районе городского пляжа также обследуют водолазы. Специалисты выдадут заключение о безопасности места для отдыха.

Отметим, что в последние несколько лет красноярские пляжи признавали непригодными для купания. Например, в прошлом году ни одно место для отдыха в городской черте не прошло проверку Роспотребнадзора на соответствие санитарным требованиям.