Долги котельных перед ПАО «Красноярскэнергосбыт» превысили 447 млн рублей

ПАО «Красноярскэнергосбыт» подвел итоги отопительного сезона в Красноярском крае. Долг коммунальных организаций перед энергосбытовой компанией на 15 мая 2019 года превысил 447 млн рублей. В списках должников числится 252 котельных.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Шушенском районе, где МУП Шушенского района «Тепловые электрические сети» задолжала около 106 млн рублей.

Самый крупный неплательщик в северных районах с долгом в 50,3 млн рублей – ООО «Энергия» (Мотыгинский район, пос. Раздолинск).

К наиболее крупным должникам относятся также ООО «Рыбинский коммунальный комплекс» (более 37 млн рублей), МУП «Районный коммунальный комплекс» (более 6,9 млн рублей) и ООО «Районное коммунальное хозяйство (более 8,7 млн рублей) в Ачинском районе, ООО «Сибэнерготепло» (более 3,4 млн рублей) и МУП «Коммунальщик» (более 44,8 млн) в Минусинском районе, ООО «Коммунальщик Канского района» (более 8,7 млн рублей), ООО «Таежное» (более 4,9 млн рублей) и ООО «Ресурс» (более 4,3 млн рублей) в Канском районе.

В списках должников числятся организации, которые систематически не платили по счетам. Так, долги МУПЕР «Коммунальщик» в Емельяновском районе тянутся с декабря 2016 года и составляют более 16,4 млн рублей. МУП «ЖКХ» Минусинского района (более 20,9 млн рублей) пользуется электроэнергией в долг с сентября 2018 года, а ООО «Емельяновский коммунальный комплекс» (более 12 млн рублей) - с ноября 2018 года.

После окончания отопительного сезона Красноярскэнергосбыт приступил к работам по инициированию отключения от электроснабжения котельных, имеющих задолженность за потребленный ресурс.

«Мы не можем отключать котельные зимой, даже если они накопили многомилионные долги. Ведь они отапливают жилые дома и социально значимые объекты – школы, детские сады и больницы. К сожалению, многие организации коммунального хозяйства этим пользуются. Осложняет ситуацию и то, что не во всех муниципальных образованиях края администрация идет нам встречу и зачастую уклоняется от содействия в решении вопросов с проблемными подведомственными учреждениями. - уточнил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко. – Поэтому в летний период мы вынуждены применять в отношении должников ограничения в подаче электроэнергии».

Также в качестве мер воздействия энергосбытовая компания готовит представления в прокуратуру, Ростехнадзор и другие надзорные органы, ходатайствует в суде о взыскании задолженности и привлечении директоров организаций к административной ответственности в случае неисполнения ими требований о самоограничении потребления электроэнергии.

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»