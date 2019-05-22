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На Красноярской железнодорожной магистрали появятся новые переходы со светофорами

Главная Общество
Красноярск
09:06 22 Мая 2019
красноярск, железные дороги, переход
Автор: Sibnovosti.ru
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Железнодорожники приступили к строительству четырех наземных переходов через пути на Красноярской магистрали. Современные переходы со светофорами появятся на «дачных» станциях Овинный, Крючково и Восток, а также на станции Лесосибирск.

Также Красноярская железная дорога заказала проектирование новых наземных пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией для 11 остановок «Городской электрички» в Красноярске.

«Работы ведутся в рамках профильной программы Красноярской железной дороги, где отражен комплекс специальных технических мероприятий по предотвращению несчастных случаев на объектах инфраструктуры. В общей сложности, на эти цели планируется направить свыше 50 миллионов рублей», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе компании.

 

фото: КрасЖД

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