На Красноярской железнодорожной магистрали появятся новые переходы со светофорами

Железнодорожники приступили к строительству четырех наземных переходов через пути на Красноярской магистрали. Современные переходы со светофорами появятся на «дачных» станциях Овинный, Крючково и Восток, а также на станции Лесосибирск.

Также Красноярская железная дорога заказала проектирование новых наземных пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией для 11 остановок «Городской электрички» в Красноярске.

«Работы ведутся в рамках профильной программы Красноярской железной дороги, где отражен комплекс специальных технических мероприятий по предотвращению несчастных случаев на объектах инфраструктуры. В общей сложности, на эти цели планируется направить свыше 50 миллионов рублей», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе компании.

фото: КрасЖД