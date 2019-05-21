«КрасКом» берет всего 24 часа на отключение холодной воды в Советском районе для подготовки к следующей зиме водозабора о. Татышева

За одни сутки, 25 мая специалисты «КрасКома» проведут ревизию всего электрооборудования водозаборного сооружения и насосных станций, а также установят 22 новые задвижки на водопроводных сетях.

Напомним, что ежегодная остановка водозаборов производится в первую очередь для выполнения работ, требующих полного отключения электроэнергии. В первую очередь это ремонт электрооборудования, без которого невозможны подача питьевой воды и отведение стоков. «КрасКом» третье предприятие в Красноярске по количеству потребляемой электроэнергии после КрАЗа и Красноярской железной дороги. Поэтому подготовка к зиме электрохозяйства требует особого внимания.

— Благодаря тому, что наши коллеги из Красноярской теплотранспортной компании (входит в структуру СГК) подадут горячую воду в Советский район на четыре дня раньше намеченной даты, удалось сохранить ранее утвержденный график остановки водозаборных сооружений, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — Чтобы предельно сократить период отключения холодной воды, но при этом сохранить запланированный объем ремонта, мы в два раза сжали время выполнения работ. Выведем дополнительные бригады электриков и слесарей, а на замену технологических камер привлечем подрядные организации. Как говорится, всем миром не навалишься, камень с места не сдвинешь. Будем жестко контролировать сторонние организации, которые в остановку водозабора о. Татышева будут работать на своих сетях. И строители, и жилищники должны также уложиться в одни сутки и подключить к городской системе водоснабжения новостройки или заменить запорную арматуру в подвалах жилых домов, чтобы мы могли вернуть жителям Советского района холодную воду в субботу в 23:00.

Для обеспечения безопасности ремонтного персонала, который будет выполнять монтаж задвижек в колодцах и ремонт перекрытий технологических камер, расположенных на проезжей части, ограничат движение транспорта по следующим адресам:

ул. Партизана Железняка, 50;

ул. Алексеева, 17,

ул. Взлетная, 24,

ул. Весны, 5.

В связи с тем, что в микрорайоне Солнечный теплоснабжение осуществляется по закрытой схеме через теплообменники индивидуальных тепловых пунктов, в которых холодная вода нагревается сетевой водой от котельной РТК и только после этого поступает в квартиры уже как горячая питьевого качества, здесь в течение одних суток с 23.00 часов 24 мая до 23.00 часов 25 мая будет приостановлено холодное и горячее водоснабжение.

Жителям Советского района, которые уедут на выходные из города, рекомендуется перед выходом из квартиры проверить закрыты ли краны, чтобы не затопить соседей, а тем, кто остается дома, набрать необходимый запас питьевой воды.

Подвоз холодной воды будет организован только в социально значимые учреждения. Телефон Центральной диспетчерской службы «КрасКом»: 211-39-63.

График остановки водозаборных сооружений для подготовки систем водоснабжения и водоотведения к зиме 2019 – 2020 гг.

№ п/п Водозаборные сооружения Административные районы, где будет отключение холодной воды Дата и время* Остановка Запуск 1 «Татышев» Советский (за исключением ул. Подзолкова, ул. Дудинской, нечетной стороны ул. Спандаряна, ул. Партизана Железняка, 4а-8а; ул. Соревнований, 20), а также деревни Бадалык и Сухая Балка, п. Нанжуль и часть Центрального района: ул. 3-я Полярная; нечетная сторона ул. Шахтеров, 17–61; ул. Полярная, 4–17; ул. Березина, 11–17 и 80–82; ул. Туруханская, 14–24 и 39–57; ул. Мартынова, 6 и 6, стр. 2. 24 мая 23-00 час. 26 мая 23-00 час. 2 «Нижне –Атамановский», Ленинский и часть Кировский района (пр. Красноярский рабочий от ул. Затонской); коттеджи на ул. Побежимова и ул. Вавилова; п. Березовка. 14 июня 23-00 час. 16 июня 23-00 час. 3 «Отдыха» Свердловский и часть Кировского района (пр. Красноярский рабочий до ул. Затонской, мкр. Первомайский и п. Водники) 28 июня 23-00 час. 30 июня 23-00 час. 4 «Посадный» Центральный и часть Железнодорожного (от центра до железной дороги) 12 июля 23-00 час. 14 июля 23-00 час. 5 «Казачий» «Гремячий Лог» Октябрьский и часть Железнодорожного (до железной дороги, ул. Озерная, Северо-Енисейская, ул. Маерчака, ул. Калинина) п. СВЭМ, Афганцев, Солонцы и Нова Лэнд. 2 августа 23-00 час. 4 августа 23-00 час.

* примечание: в случае форс-мажорных обстоятельств возможно

Фото: пресс-служба “КрасКом”

По материалам пресс-службы “КрасКом”