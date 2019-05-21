Районный депутат незаконно потреблял электроэнергию

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» выявили многочисленные нарушения энергопотребления на юге Красноярского края. Среди недобросовестных потребителей оказались депутаты и руководители предприятий Краснотуранского района.

Так, в ходе рейда энергетики обнаружили срыв пломбы на корпусе прибора учета электроэнергии, установленного в жилом доме у директора местного предприятия ЖКХ и депутата Краснотуранского районного совета. Прибор был передан для проведения экспертизы в ФБУ «Красноярский ЦСМ». Анализ показал, что в счетчик было кустарным способом установлено электронное устройство – приемник сигналов дистанционного управления. При его активации происходит отключение механизма от электрической схемы счетчика. Стоит добавить, что весной нынешнего года факт безучетного потребления электроэнергии был выявлен и в Краснотуранском РМПП ЖКХ, которое возглавляет все тот же депутат.

Так же в рамках плановых проверок приборов учета электроэнергии нарушения были выявлены и у председателя Краснотуранского сельскохозяйственного предприятия. Экспертиза выявила у него установку аналогичного приемника сигналов дистанционного управления. Предположительно, благодаря устройству, потребитель около половины всей энергии мог потреблять безучетно.

Сейчас силами «Красноярскэнерго» всем нарушителям установлены новые счетчики электроэнергии. Объемы штрафных санкций за нарушения, согласно установленному порядку, будут определяться энергосбытовой организацией и взыскиваться в судебном порядке.

«Красноярскэнерго» ведет усиленную работу по борьбе с энерговоровством. Безучетное электропотребление влечет за собой не только убытки сетевой компании, которые могут затормозить реализацию ремонтной программы на территории. Следствием нередко является и дополнительная нагрузка на электросети, что может стать причиной перебоев с электричеством, привести к скачкам напряжения, а также к пожарам.

Просим жителей сообщать о фактах воровства электроэнергии по телефону 8-800-1000-380 или оставлять сообщения на сайте стоп-энерговор.рф. Звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована.