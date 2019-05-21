Красноярцев зовут на «Забег за мусором 2.0». Организаторы акции - левобережный оператор по вывозу ТКО и волонтерский центр СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева.

Плоггинг - так называется новый вид спорта, который совмещает поддержание физической формы с заботой об окружающей среде. Участникам предстоит преодолеть трассу на время, параллельно собирая мусор вдоль Енисея. Для бегунов до 14 лет разработан упрощенный вариант трассы.

Это уже второй открытый чемпионат по плоггингу «Забег за мусором 2.0». Все собранные волонтерами отходы вывезет на специализированный полигон Красноярская рециклинговая компания. Также самым активным участникам левобережный оператор по обращению с ТКО обещает приятные и полезные подарки.

Соревнования пройдут в субботу, 25 мая в 14:00. Желающим принять участие необходимо подъехать на конечный остановочный пункт автобусного маршрута 83 на пр. Ульяновский. Для участия нужно: собрать команду (7-10 человек) и зарегистрировать ее. Подробнее об акции можно узнать здесь.



