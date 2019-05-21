Смайлики за бюджетный счет: как бодрили Дирекцию Универсиады

Универсиада с успехом прошла в Красноярске. К этому приложили руки, ноги и голову сотни и даже тысячи людей. Как мы писали ранее, у руководителя дирекции Максима Уразова было 8 заместителей, под его началом работало 17 департаментов. После материала раздел сайта, где были вывешены фамилии и фотографии ответственных, очень поредел, оставив лишь одного руководителя. К моменту проведения игр мастер-план Универсиады предполагал 650 сотрудников Дирекции. Много это или мало - сказать трудно. Справились, значит, молодцы. Но кто входил в этот список из 650 специалистов? На руках Sibnovosti.ru оказалась контактная книга Дирекции. И ее оказалось очень интересно познавать.

Начнем сначала. В списке контактов заместителей уже 9. Плюс 7 советников у самого Уразова и один советник его заместителя (советовала Валерия Игоревна Напалкова… но мы ни на что не намекаем).

К примеру, про «наследие и устойчивое развитие» советовал Максиму Уразову некто Разумов Евгений Валентинович. Никакой информации об этом человеке интернет не знает. Разве что полный тезка является председателем правления некоммерческого дачного партнерства «Сибирские зори».

Советник по «телерадиовещанию» - Румянцев Александр Андреевич. И снова почти никакой информации. Но мы можем хотя бы на него посмотреть: именно с должностью советника этот специалист зарегистрировался на нынешний КЭФ.

Дальше - бюрократия. 16 старших бухгалтеров, юристы и неожиданно «Отдел образа игр», «Отдел рекламы», «Отдел управления брендом», «Отдел публикаций» и целый Департамент взаимодействия с городом-организатором. В него входят «Отдел проектирования городской среды» (начальник плюс 4 менеджера), «Сектор вывесок и указателей» (10 специалистов), «Сектор организации уборки и удаления отходов» (5 человек) и «Отдел сопровождения деятельности контакт-центра» (также 5 светлых голов).

К «Департаменту медицинского обслуживания» вопросов нет, конечно же. Как и к «Департаменту планирования» - он неизбежен. «Департамент закупок, снабжения и логистики» тоже не трогаем - краевой УФАС уже все сказал. «Департамент аккредитации» также без вопросов - красивые бейджики были благодаря самоотверженной работе 39-ти сотрудников Департамента.

Далее финансы, работа со СМИ, ответственные за счастливые лица сотрудников FISU, руководители спортивных объектов - все они, естественно, нужны. В глаза бросился лишь «Отдел мотивации и корпоративной культуры», состоящий из трех человек, и «Отдел управления знаниями» (4 человека), который направляет фантазию в сторону Хогвартса. 16 человек работали (а может работают до сих пор) в представительстве Дирекции в Москве.

«Каждое утро в рабочих чатах нам желали хорошего дня, поздравляли именинников, отмечали успехи. Веселые картинки, смайлики, забавные фотографии - ни дня без этого, - рассказал источник Sibnovosti.ru, проработавший долгое время в Дирекции. - Вообще, ближе к играм стало как-то странно: людей принимали пачками с зарплатами от 40 тысяч рублей. Многих из них никто в глаза не видел. И сейчас с некоторыми из них каждый месяц продлевают трудовые договора - мол, до момента, пока они не найдут новую работу. Получается, бюджет Универсиады попросту содержит того, кого надо содержать».

Sibnovosti.ru обратились с запросом в Дирекцию Универсиады - какова на данный момент численность сотрудников.

«Всего для организации Студенческих игр было задействовано порядка 600 штатных сотрудников, более 1000 временных, привлеченных на период проведения игр. Кроме того, для подготовки и проведения Зимней универсиады-2019 было набрано 5000 волонтеров. В настоящий момент производится поэтапное высвобождение сотрудников. На сегодняшний день более 60% штатного персонала завершают трудовую деятельность в Дирекции. Оставшиеся сотрудники завершат свою деятельность в ближайшее время», - заявили там.

Получается, что минимум 360 человек до сих пор трудятся на благо Универсиды до сих пор. Впрочем при таком бюджете игр возможно все.

По информации Sibnovosti.ru уже завтра глава Дирекции Максим Уразов вылетает в Швейцарию - отчитываться в FISU о проделанной работе и делиться опытом. Вместе с ним в рабочую поездку отправятся еще восемь сотрудников. Гулять, так на все деньги.

текст: Сергей Санников